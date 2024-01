Um homem, de 26 anos, foi preso nessa terça-feira (16) suspeito de sequestrar e manter em cárcere privado a companheira, de 27, no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte. O casal teria se conhecido há cerca de duas semanas e decidiram morar juntos.

Segundo informou a Polícia Militar, a própria vítima foi quem procurou socorro. Ela contou aos policiais que conheceu o suspeito pela internet e resolveu morar com ele. Ela também descobriu que ele havia saído recentemente de uma clínica psiquiátrica.

Nos primeiros dias, o homem mantinha um comportamento agressivo e ciumento com ela, sem deixar que ela ligasse para a família ou amigos. Ela era agredida com puxões de cabelo, impedida de comer e ameaçada com uma faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, desde o último sábado (13), a situação entre o casal piorou. O suspeito proibiu a vítima de sair do imóvel, passou a ligar o som alto com música para impedir que os vizinhos ouvissem os gritos vindos do imóvel.

No local, os policiais também conversaram com o rapaz. Ele confirmou que o casal passou a morar junto repentinamente e contou que as brigas aconteciam porque ela não queria manter relações sexuais. “Se ela não quer, tem outras mulheres que querem”, teria dito o homem aos militares.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A reportagem procurou a instituição para saber se a prisão em flagrante foi ratificada e aguarda retorno.