O corpo de um homem, de 38 anos, foi encontrado carbonizado dentro de uma casa no bairro Santa Lúcia, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (17). O imóvel pegou fogo com a vítima dentro. As causas do incêndio vão ser investigadas.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os bombeiros foram acionados por volta de 00h30 para conter as chamas. Vizinhos chegaram a tentar controlar o incêndio com mangueiras, mas não conseguiram.

A Polícia Militar também foi acionada. Testemunhas contaram aos policiais que a vítima seria usuária de thinner e que, devido ao uso recorrente, estaria muito debilitada. Ele mantinha diversas garrafas de thinner guardadas dentro de casa.

O corpo do homem foi encontrado carbonizado em um dos quartos. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a PM disse que há a possibilidade de um curto-circuito no imóvel. Um possível crime também não foi descartado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. O imóvel ficou com sua estrutura comprometida.