Modelos de urnas, exemplares da Constituição, documentos e fotografias fazem parte do acervo de um espaço cultural instalado na capital mineira que ajuda a contar a história das eleições e Justiça Eleitoral no estado e no país. Localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o Centro de Memória Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) resgata e preserva a memória de uma prática imprescindível em uma democracia: o voto.



Sempre com foco na história das eleições, as exposições são renovadas periodicamente. Atualmente, está em cartaz a mostra “O Brasil e a tradição do voto”, que foi concebida em comemoração dos 90 anos da Justiça Eleitoral e dos 490 das eleições no Brasil – a primeira, realizada de forma indireta, ocorreu em 23 de janeiro de 1532 para eleger o conselho municipal da vila colonial de São Vicente, que deu origem ao estado de São Paulo.



A trajetória das mulheres para conquistar o direito ao voto é destaque nessa exibição, que explora a participação de personagens femininas pioneiras no movimento. Segundo Eliane Ivo, chefe da Seção de Memória Eleitoral, a exposição em cartaz traz aos visitantes “pertencimento em relação à cidadania e responsabilidade histórica, cultural e social”. Outro destaque em “O Brasil e a tradição do voto” é a história da urna eletrônica, contada por meio de textos e pela exibição de exemplares utilizados ao longo dos anos.



As montagens costumam permanecer no espaço por prazo de quatro a cinco anos. Uma das estratégias do espaço cultural do TRE para estimular a visitação às exposições, que é gratuita, é o “Trem de História”. A iniciativa educacional, que para a chefe da Seção de Memória é um grande projeto de cidadania, tem como âncoras uma visita guiada oferecida a estudantes do ensino fundamental e médio, palestras e simulação de eleição.



Outro projeto é o Ponto da Memória que, mensalmente, expõe na sede do TRE elementos que compõem o acervo do Centro acompanhados de textos explicativos. Para Eliane Ivo, a visita ao Centro é importante por permitir, de maneira didática, a compreensão da responsabilidade cidadão no exercício do voto.

O primeiro espaço próprio de exposição do acervo da Memória Eleitoral foi inaugurado em 2008. Após um ano, entretanto, a iniciativa foi extinta, sendo recriada oficialmente em 2013.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

Serviço

-Centro de Memória Eleitoral do TRE

-Avenida Prudente de Morais, 320, térreo, Cidade Jardim, BH

-Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira,

das 13h às 18h