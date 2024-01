Um carro capotou e deixou os seis ocupantes feridos, entre eles um bebê de quatro meses que foi arremessado para fora do veículo no momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o capotamento aconteceu na manhã deste sábado (20/01), próximo ao Km 278, da BR-251, na zona rural de Salinas, no Norte de Minas.

O carro estava indo para a Bahia quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou às margens da rodovia. Segundo os bombeiros, o bebê foi encontrado consciente, mas tinha lesões pelo corpo. Os demais ocupantes do veículo também apresentavam traumas e ferimentos pelo corpo.



Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU fizeram o atendimento a todas as vítimas. Elas receberam os procedimentos pré-hospitalares ainda no local, e na sequência foram transportadas para um hospital de referência na cidade de Salinas.