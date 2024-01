Alguns passageiros ficaram feridos, com escoriações diversas

Um ônibus de turismo com 53 passageiros a bordo tombou na vala central da BR-381, na madrugada deste sábado (20/01), no Km 913, na altura da cidade de Camanducaia, na Região Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o veículo vinha de Cansanção, na Bahia, e tinha como destino a cidade de São Paulo.

Ainda segundo os bombeiros, alguns passageiros ficaram feridos, com escoriações diversas, mas nenhuma vítima estava presa às ferragens.

Quatro ambulâncias da Arteris, concessionária que administra o trecho, e duas unidades do Samu fizeram o atendimento aos feridos. Sete vítimas foram levadas para Camanducaia e três para a cidade de Extrema.

De acordo com a Arteris, a faixa da esquerda, sentido Belo Horizonte, segue interditada em razão do acidente.