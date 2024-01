O Metrô de Belo Horizonte vai circular com horários alterados neste sábado e domingo, 20 e 21/1. A medida ocorre devido às obras de revitalização da Rede Aérea e Via Permanente do sistema.

Das 5h15 às 23h, o trecho entre Eldorado e Calafate vai operar com o intervalo entre as viagens de 30 minutos. Já o trecho entre Calafate e Vilarinho terá intervalo de 15 minutos.

O usuário que precisar passar entre os dois trechos deverá fazer uma baldeação, descendo em Calafate e aguardar o próximo trem para o sentido pretendido, na via oposta em que desembarcou.

Na estação haverá indicações, avisos sonoros nos trens e estações. Os colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.

Segundo a empresa que administra o Metrô de BH, essa é a primeira parte da revitalização da linha 1. Estão previstas diversas mudanças nos trilhos, fiação e estações. Até o final de março, as intervenções do trecho entre as Estações Eldorado e Carlos Prates devem ser concluídas.

A maioria das obras acontecerá à noite e nos finais de semana. A previsão de término de todas as obras da Linha 1 é para março de 2027.