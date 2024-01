Morreu, nesta sexta-feira (19/1), Maria Leonor Gonçalves de Oliveira, aos 90 anos. O anúncio da morte dela foi feito pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas. O filho de Maria Leonor, José Fernando Aparecido de Oliveira, comanda o Executivo municipal da cidade mineira.

Ela faleceu na cidade do Rio de Janeiro e não há informações sobre a causa do óbito. O sepultamento ocorrerá no domingo (21/1), em Conceição do Mato Dentro.

Leonor exerceu importante papel em Minas Gerais. Nascida em Belo Horizonte, foi casada com o jornalista e político José Aparecido de Oliveira e, juntos, tiveram dois filhos - José Fernando Aparecido de Oliveira e Maria Cecília Aparecido de Oliveira.

Morto em 2007, José Aparecido de Oliveira foi governador do Distrito Federal entre 1985 e 1988 e ministro da Cultura durante a Presidência de José Sarney. Durante a gestão de José Aparecido no Distrito Federal, Maria Leonor exerceu a presidência da Proteção e Ação Social do Distrito Federal (Pas), por três anos e meio. Ela também foi Embaixatriz do Brasil em Portugal.

Foi bacharel em Direito e graduada em Língua e Literatura Francesa. Ela também era procuradora da Caixa Econômica Federal, onde se aposentou.