Todas as vítimas tiveram ferimentos leves

Quarenta e cinco pessoas se envolveram em um acidente com diversos veículos no início da noite desta quarta-feira (17/1), na BR-381, km 514, na altura do município de Igarapé. Ninguém morreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos são um carro de passeio, um caminhão e um ônibus de viagem. Por isso, há tantas vítimas.

Oito passageiros do ônibus- sendo 5 adultos e 3 crianças, foram socorridos pelos militares. Apesar disso, todos estavam com ferimentos leves.



Através do X (antigo Twitter), a concessionária responsável pelo trecho, Arteris Fernão Dias, informou que o congestionamento chega a 7km. Às 19h22, apenas o acostamento estava bloqueado para atendimento da ocorrência.