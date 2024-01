A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nesta quarta-feira (17/01) a programação dos blocos de rua que vão desfilar pelas ruas no Carnaval de Belo Horizonte. A edição de 2024 da folia acontece entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro, e a expectativa é que 5,5 milhões de foliões encham BH.

No primeiro dia oficial (27/1), 25 blocos de rua prometem agitar a capital mineira. A folia, organizada de maneira espontânea, tem essência democrática e plural. Confira a programação completa acessando o Portal Belo Horizonte. A prefeitura ressalta que a grade de eventos segue em constante atualização.

Cada desfile tem um caráter próprio. O Furacão do Alto, por exemplo, proporciona experiências musicais para o público 50+ com uma bateria composta por percussionistas da Região Leste. O grupo inicia o primeiro dia, a partir das 8h. A concentração será na Rua Fernão Dias, 3313, no Alto Vera Cruz.

O bloco Sagrada Profana, formado por musicistas, performers e produtoras que se uniram para exaltar grandes ícones femininos que fizeram ou fazem história no cenário musical, também faz parte das agremiações que abrem o dia 27. O cortejo parte da Rua Aarão Reis, 570, no Centro de BH, às 14h.

Outro bloco do primeiro dia oficial de Carnaval é o Anos 80. O coletivo surgiu em um salão de beleza, cujo dono é apaixonado por músicas da década, o que é compartilhado pelos clientes. O Anos 80 também arrecada fraldas geriátricas, alimentos e roupas em bom estado para contribuir para asilos e para o hospital do câncer. O desfile será na Rua Aracati, 122, no bairro Nova Suíça, Região Oeste, a partir das 13h.

Até o momento, Carnaval de BH tem 510 blocos confirmados, com cortejos previstos para serem realizados em todas as regionais.

O período principal do Carnaval será entre os dias 9 e 14 de fevereiro. Com uma programação extensa, o sábado, dia 10, será o dia com maior número de cortejos, com 62 blocos, segundo a PBH.

Para a folia de 2024, haverá gestão integrada, com cerca de 30 órgãos públicos trabalhando em conjunto. Além disso, será disponibilizada toda a estrutura do poder público municipal de limpeza urbana, segurança, saúde, mobilidade, entre outros.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa