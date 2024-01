Um cavalo foi salvo pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso em um lamaçal na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. O local é um bolsão de água pluvial e o animal estava preso pelas patas traseiras.



O lamaçal no bolsão do Bairro Santa Terezinha foi formado por chuvas recentes e o cavalo acabou caindo em um setor de pouca firmeza no solo, ficando preso por horas.

Ela estava com metade do corpo dentro da lama e a população acionou os bombeiros.Os militares tiveram que tomar cuidado na operação, que durou cerca de uma hora. Foi informado que socorro aconteceu utilizando um sistema de redução de força, por meio de cordas e roldanas para erguê-lo.Em seguida, ele foi deixado aos cuidados da equipe de captura de animais de grande porte da Prefeitura Municipal de Araguari. Ele não tinha ferimentos graves.