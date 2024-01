A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu um alerta a população de Minas Gerais para a possibilidade de chuva intensa com volumes significativos, que podem ser acompanhadas de ventos fortes, granizos e raios durante todo o fim de semana e até às 10h de segunda-feira (22/01). Segundo o aviso, grande parte do estado pode ser atingida pelo fenômeno.

De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), uma nova frente fria no litoral da Região Sudeste do Brasil deve deixar o tempo muito instável e há previsão de tempestades nível 1 e 2 para boa porção do estado, com exceção das mesorregiões Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Nesses locais, a possibilidade é de chuvas não severas.

Neste sábado (20/1), o alerta de tempestade severa abrange as regiões do Triângulo/Alto Paranaíba, Sul de Minas, Oeste, Grande BH, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce, Central Mineira, sul do Jequitinhonha, sul do Norte e sul do Noroeste Mineiro. Já para o norte do Noroeste e em áreas das regiões Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, há previsão de tempestades isoladas.

No domingo (21/1), a previsão é de tempestade severa continua, com chuvas intensas e volumes significativos, além de ventos fortes, granizos e raios em todas as regiões de Minas. Porém, nas regiões Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri o alerta é para tempestades não severas.

Diante do alerta, a Cedec reforça a importância de que a população esteja atenta. O órgão orienta que as pessoas se cadastrem no sistema de emissão de alertas meteorológicos. O serviço é gratuito, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199.

Confira outras dicas de prevenção:

Antes de sair de casa, consulte as condições da estrada e mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos. Só siga adiante se a água estiver abaixo do meio da roda.

Não tente atravessar enxurradas.

Em caso de raios e tempestades, procure abrigo em construções e veículos. Se estiver ao ar livre e não houver abrigo disponível, posicione-se em posição de agachamento, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia da área afetada o mais rápido possível.

Após a ocorrência do deslizamento, não retorne à área de risco, até que as autoridades deem a devida liberação e garantam a segurança.