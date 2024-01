Uma saída de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para a rodovia MGC-497 foi fechada por causa de um buraco em parte da via. O problema foi causado pela chuva que atingiu a cidade entre a tarde e a noite desse domingo (14/1). Ruas foram cobertas por enxurradas e lama, árvores caíram, e residências ficaram sem energia elétrica até esta segunda-feira (15/1).



Mais de 40mm de chuva foram registrados no setor oeste, o mais atingido da cidade do Triângulo Mineiro. Uma lateral da avenida K, que dá acesso direto dos setores sul e oeste à rodovia MGC-497, desabou depois que manilhas que direcionam um curso d’água por baixo da via não suportou o volume de precipitação passando pelo trecho.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) interditou a via pelo risco que a erosão trouxe aos motoristas que passam pelo local, que será avaliado ainda nesta segunda.



No Bairro Chácaras Tubalina, um pesque-pague ficou inundado após outro curso d’água extrapolar as próprias margens e invadir a Rua Orixás com lama e lixo trazidos da parte alta do bairro. Carros ficaram inundados, e pessoas estavam com água até a cintura.

Pelo menos duas árvores caíram e fecharam vias dos Bairros Daniel Fonseca e Tubalina. No caso deste último, a árvore de grande porte derrubou três postes e danificou o muro de uma casa. Os moradores da região ficaram sem energia elétrica por mais de 15 horas.



Na avenida Rondon Pacheco, na altura do bairro Custódio Pereira, uma pessoa precisou de socorro depois que seu carro ficou preso em uma grande poça formada abaixo da rodovia BR-050. O Corpo de Bombeiros teve que fazer a retirada do condutor.