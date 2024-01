Um homem, de 43 anos, morreu, e uma mulher, de 23, ficou ferida num acidente na madrugada desta segunda-feira (15), no bairro Nova Cachoeirinha, região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um carro que estava estacionado e, depois, despencou de um barranco. A grade de proteção da rua não suportou e cedeu.

Com o impacto da batida, os veículos acertaram um muro de uma casa. A Defesa Civil chegou a ser acionada e vistoriou o local e não interditou o imóvel. “Responsável pelo imóvel foi orientado e notificado a manter isolamento e adotar medidas de recuperação”, informou.

Acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (15) PMMG/Divulgação

O veículo onde estavam as duas vítimas ficou de cabeça para baixo. O motorista morreu no local. Já a mulher que estava no banco dos passageiros ficou ferida e estava muito desorientada. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital João XXIII em estado grave.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.