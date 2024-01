A circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi retomada depois de ter sido suspensa devido às chuvas na última sexta-feira (5).



As viagens ficaram paradas por dois dias e voltaram nesse domingo (7), nos sentidos, inclusive na altura de Itabira a Nova Era, onde aconteceu o deslizamento de terra.

Segundo a Vale, empresa responsável pelas viagens, a remarcação dos bilhetes referentes aos dias 5 e 6, nos quais as viagens estiveram suspensas, ou o reembolso do valor referente às passagens podem ser solicitados no prazo de até 30 dias.



Mais informações podem ser obtidas pelo canal de atendimento Alô Vale 0800 285 7000.