Todos os anos, nesta época, gosto de alertar sobre perigos para a saúde durante viagens de carro, ônibus, avião ou navio. Aqui vão as dicas de um time de especialistas para que você possa começar suas férias com tranquilidade:

Movimente-se

“Em viagens longas, as pernas ficam para baixo e paradas na mesma posição por muito tempo. Sem contração muscular da panturrilha, o sangue não circula como deveria e acaba migrando para os tecidos ao redor, ocasionando inchaço”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita. Em casos extremos, o inchaço pode causar coágulos, trombose ou até mesmo embolia pulmonar.



“No avião, procure caminhar no corredor ou movimentar os membros inferiores no seu próprio lugar. Já nas viagens de carro, faça paradas regulares para esticar as pernas”, aconselha. “Ficar muito tempo sentado sempre vai gerar uma sobrecarga para o joelho e situações de desconforto”, alerta o ortopedista Marcos Cortelazo.

Alimentação

“Leve frutas, lanches naturais, barrinhas e outros snacks leves e saudáveis”, recomenda a médica nutróloga Marcella Garcez. Durante a viagem, evite alimentos muito salgados ou doces, que desidratam o corpo, e refeições de difícil digestão. Um conselho para os motoristas: não coma pães, massas e farináceos refinados de alto índice glicêmico, que podem provocar sonolência após a ingestão.



Ao chegar ao destino, redobre os cuidados. “Sempre há risco de interação com microbiotas que vivem naquele novo ambiente, levando a reações como a diarreia. O problema pode ser prevenido dando-se preferência ao consumo de alimentos industrializados de composição conhecida, além de hidratação adequada com água mineral”, ensina a nutróloga.

Álcool

“Bebidas alcoólicas em excesso provocam desidratação do corpo, intoxicação hepática e sintomas neurológicos”, diz Marcella Garcez. “O álcool pode causar aumento do ácido úrico no sangue, a hiperuricemia, que leva à inflamação das articulações. Não tratada, pode ocasionar lesões da cartilagem articular que evoluem para a artrose”, explica o ortopedista Marcos Cortelazo.



O cuidado deve ser redobrado em viagens de avião, devido à pressão da cabine com menor oxigenação, e em viagens de cruzeiro, quando é comum a prática all-inclusive, com refeições e bebidas à vontade.

Ingerir bebidas alcoólicas pode ocasionar cinetose – aquele enjoo e desconforto a bordo de carros, navios, ônibus e aviões devido a questões neurológicas relacionadas ao equilíbrio. É importante evitar substâncias estimulantes em excesso, não fazer refeições pesadas e evitar ficar muito tempo em jejum.



Sol

Não apenas nas viagens de carro devemos nos lembrar da fotoproteção. “As janelas do avião não bloqueiam os raios UVA, que provocam envelhecimento precoce e câncer de pele. Devido à altitude mais elevada, os raios UVA são ainda mais prejudiciais que o normal”, alerta a dermatologista Paola Pomerantzeff.



A fotoproteção deve ser realizada meia hora antes de embarcar e reforçada em caso de voos prolongados. No navio, devem ser usados filtros com fator de proteção maiores, reaplicados a cada três horas. No alto-mar, o filtro deve ser também hidratante. O melhor é escolher produtos cremosos ou loções oil free, sugere a médica.