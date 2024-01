Helicóptero caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, no Sul de Minas; dinâmica do acidente ainda não foi informada

O helicóptero com quatro pessoas que caiu na manhã desta terça-feira (2/1) em Capitólio, na região Sudoeste de Minas Gerais, foi fretado para fazer um passeio na região. As informações são do Corpo de Bombeiros. Três pessoas foram resgatadas e socorridas. O quarto ocupante ficou desaparecido na água e foi encontrado morto horas depois.

O acidente ocorreu logo após a decolagem, no primeiro voo do dia. A aeronave teria, ainda, outras programações agendadas na sequência. No entanto, não foi informado se os outros passeios também seriam na região.

A Unidade de Resgate socorreu e transportou Julia Mendonça Silva Bernardes, de 22 anos, para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi. Ela se queixava apenas de dores pelo corpo, sem suspeita de fraturas. O piloto Lucas Chaves Ávila também foi levado por terceiros para lá, com suspeita de fratura na coluna, mas ainda não há informações sobre a altura e gravidade da lesão.

Já a terceira pessoa foi conduzida pelo SAMU para atendimento na cidade de Passos. Segundo relatos, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, estaria sem responsividade de movimento nos membros inferiores.



Os tripulantes não souberam informar sobre a percepção de algum tipo de pane ocorrida, e ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. As guarnições informaram que o sinal para comunicação está precário no local.

