Os amantes do samba e os sambistas terão uma nova casa para chamar de sua em Belo Horizonte. No próximo Carnaval, o bar Saruê inaugura mais uma unidade da cervejaria, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, em um evento com mais de 40 horas de samba em seis dias de muita festa, entre 9 e 14 de fevereiro de 2024. O Carnaval do Sambista promete honrar o gênero musical e "não deixar o samba morrer" durante período.

O administrador do estabelecimento, Gustavo Goulart, conhecido como Guma, explica que o evento vem para, “como remete o nome, Carnaval do Sambista, fazer ele (o sambista) ser lembrado, para ser um porto seguro para o samba”, diz. Além dos cantores, escolas de samba marcarão presença.

Até o momento, são 15 artistas confirmados, e Guma ainda espera a confirmação de mais oito cantores e compositores. “Além da nossa banda fixa, de sete pessoas, serão mais ou menos quatro sambistas convidados por dia durante seis dias”, conta o administrador do Saruê.

Até agora, os nomes confirmados são: Cinara Gomes, Rafael Soares, Alexandre Rezende, Dé Lucas, Ana Proença, Marina Gomes, Chris Cordeiro, Andrezza Duarte, Bruno Cupertino, Dona Eliza, Fabinho do Terreiro, Robertinho Junqueira, Marcelo Roxo, Ricardo Barrão e Pirulito da Vila.

Os ingressos já estão à venda no Sympla.

E depois do Carnaval?

O Carnaval do Sambista, como explica Guma, “é uma festa sem a casa funcionar”. Depois do evento, BH terá mais uma unidade do Saruê, que já é marcada pelo samba. “Nosso objetivo é ser um ponto de encontro para o sambista. É um estilo musical que combina muito com a gente”, relata.

A casa vai ficar no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e vai trazer a tradicional cervejaria do Saruê, drinks exclusivos, drinks prontos, gastronomia e uma novidade especial para os artistas: um estúdio audiovisual para gravações ao vivo. Gustavo revela que “é um grande investimento, de mais de R$ 100 MIL, e pode chegar até R$ 200 mil”. Além do estúdio, o espaço terá capacidade para acolher programação noturna e em espaço fechado. A expectativa é de 26 a 46 shows por mês.



Serviço

Local : nova unidade do bar Saruê, no Bairro Funcionários, no encontro das ruas Paraíba e Gonçalves Dias



: nova unidade do bar Saruê, no Bairro Funcionários, no encontro das ruas Paraíba e Gonçalves Dias Data: 9 a 14 de fevereiro de 2024

9 a 14 de fevereiro de 2024 Valor do ingresso: R$ 20, no primeiro lote. A partir do desta quarta-feira (20/12), serão distribuídas cortesias.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata