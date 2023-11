A Prefeitura de Guaxupé, no Sul de Minas, divulgou que a vítima que sobreviveu ao engavetamento na BR-381, na Serra de Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve uma piora significativa.

Em nota, a prefeitura informou que o paciente está sedado, em tratamento na terapia intensiva, com uma perfuração no pulmão. Arivaldo Pereira Silva passou por uma cirurgia para tratamento de uma perfuração intestinal causada pelo acidente.

A prefeitura informou que segue em contato com os familiares da vítima.

Arivaldo Pereira Silva estava dentro do carro da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé com a esposa Ednea Aparecida Reis e o motorista Antônio Jacinto Júnior. Antônio e Ednea morreram. Arivaldo foi levado para o Hospital João XXIII com uma fratura na costela.

Seis pessoas morreram no acidente. Ao todo, 13 veículos se envolveram na batida, sendo quatro carretas e nove carros. O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte em um trecho da serra de Igarapé, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. É a mesma região na qual sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de ônibus em agosto deste ano - na ocasião, a batida foi na outra pista, no sentido São Paulo. Eles voltavam de BH depois de assistirem ao jogo Cruzeiro 1 x 1 Corinthians, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Um vídeo, registrado pela concessionária, mostrou o momento da colisão. Nas imagens, há uma retenção no trânsito da via momentos antes do acidente, quando uma carreta desce a estrada em velocidade e arrasta diversos veículos à frente.

O motorista da carreta que teria causado o engavetamento prestou depoimento nessa terça-feira (28/11) e foi liberado da delegacia de Polícia Civil de Igarapé.