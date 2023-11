O motorista da carreta que teria causado o engavetamento na BR-381 nessa segunda-feira (27/11) prestou depoimento e foi liberado da delegacia de Polícia Civil de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde desta terça-feira (28/11).

Segundo o advogado Alan Augusto Santos, que representa o condutor do veículo, o homem foi liberado por ter se apresentado de forma espontânea, com compromisso de contribuir inteiramente com as investigações.

“Ele não vai falar agora, por estar muito abalado. Também entendemos que ainda não é momento, até para não atrapalhar andamento das investigações”, diz.

Informações preliminares dão conta que o homem fugiu do local do acidente. No entanto, o advogado negou e afirmou que o cliente teria saído do carro “pedindo por ajuda”.

Seis pessoas morreram e uma ficou ferida na batida. O acidente aconteceu por volta do meio-dia. De acordo com uma fonte da Polícia Civil ouvida no local do acidente, ao deparar com o trânsito retido, a carreta desgovernada colidiu com os outros dois veículos pesados e prensou dois carros de passeio.

Imagens do acidente mostram que os dois veículos leves ficaram completamente destruídos. Todas as pessoas que morreram eram ocupantes dos carros.

O motorista, por meio de seu advogado, explicou que está acostumado a passar pelo trecho e que transportava uma carga de mais de 20 toneladas. “Ele falou que não estava em alta velocidade e nem que o freio tenha acabado. Mas após fazer a curva, deparou-se com o trânsito parado e que pisou no freio. Só que, com o peso que carregava, mais de 20 toneladas, é quase impossível parar imediatamente. Isso é um agravante”, afirma o advogado.