Foram apreendidos aparelhos eletrônicos contendo pornografia infanto-juvenil sob posse do adolescente de 15 anos

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (28/11) com pornografia infantil, material que foi descoberto no âmbito de uma investigação sobre ameaças a uma universidade baiana. O rapaz foi encontrado em Belo Horizonte, em ação conjunta das Polícias Civis de Minas Gerais e da Bahia.

Em uma ocorrência registrada em 16 de novembro, a Polícia Civil da Bahia (PCBA) foi informada de ameaças recebidas via e-mail a uma universidade baiana e, no dia 20, outra correspondência eletrônica foi encaminhada da mesma origem com material pornográfico. A suspeita é a de que o remetente é de Minas Gerais. Por isso, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada.

O endereço do autor foi identificado pela equipe Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional (Deai), com o apoio do Laboratório de Tecnologia e Inteligência Cibernética (CyberLab) da PCMG.

Durante cumprimento da ordem judicial na casa de um adolescente de 15 anos, localizada na região Leste de Belo Horizonte, os policiais encontraram um celular e um computador contendo material pornográficos infanto-juvenil. O menor foi apreendido em flagrante.

Segundo o delegado Ângelo Ramalho, os indícios apontam que o adolescente integra um grupo que dissemina ódio virtualmente. “Ele é tido como um dos responsáveis por realizar as ameaças e espalhar conteúdos de ódio. Na residência do menor de idade, foi possível verificar os dispositivos informáticos utilizados por ele, sendo encontrados materiais que confirmam a sua participação em grupos de ódio e das ameaças à universidade”, contou Ramalho.

Após a apreensão em flagrante do adolescente, o suspeito foi encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude na capital mineira. “Em depoimento, ele afirmou que não tinha intenção de colocar em prática as ameaças. O jovem está sendo ouvido e o material apreendido será periciado pela PCMG”, disse o delegado.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa