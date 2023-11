A Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) confirmou a contaminação da água de alguns bebedouros no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Os alunos foram orientados a fazer aulas remotas até esta quarta-feira (29/11).

Em nota, a instituição de ensino afirma que “após a realização de exames em vários pontos do Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, constatou-se o comprometimento de alguns deles com relação à qualidade da água”.

Na semana passada, uma equipe especializada coletou amostras de água e fez análises laboratoriais para identificar a presença de contaminantes. A divulgação dos resultados aconteceu na noite dessa segunda-feira (27/11).

Há cerca de 6 mil estudantes no campus Morro do Cruzeiro, por isso, as atividades presenciais estão suspensas até a manutenção da água ser concluída, na quarta-feira (29). Enquanto os funcionários efetivos e terceirizados seguem trabalhando normalmente, com água adequada para consumo, fornecida pela Ufop.

A situação começou após estudantes de uma turma do curso de microbiologia de alimentos fazerem testes nos bebedouros, durante uma aula, e o resultado apontou positivo para contaminação com Escherichia coli. A bactéria é encontrada no intestino de animais e pessoas saudáveis, mas alguns tipos podem causar infecção e sintomas como diarreia.