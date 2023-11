Com as elevadas temperaturas registradas nos últimos meses, em busca de mais conforto nas viagens, é comum que usuários de aplicativos de transporte peçam que o ar-condicionado seja mantido ligado durante as corridas. Porém, muitos passageiros têm sido surpreendidos pela cobrança de taxas extras em função da utilização do sistema.

Por isso, a taxa extra cobrada por motoristas de aplicativo é tema de discussão da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços, em uma audiência pública nesta quinta (30/11), às 13h30, na Câmara dos Vereadores de BH.

A reunião vai colocar em debate a regularidade e o impacto da cobrança de taxas extras por alguns motoristas, nos casos das corridas em que há uso de ar-condicionado.

Requerida pelo vereador Álvaro Damião (União), o encontro será transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no Youtube. Perguntas, dúvidas e sugestões podem ser enviadas, desde já, por meio deste formulário.

A expectativa dos motoristas é que, além de discutir a regularidade da cobrança, a reunião aborde o impacto do uso do ar-condicionado na remuneração dos motoristas, uma vez que ele contribui para aumentar o consumo de combustível, majorando os custos de operação do serviço.

Para tratar do assunto sob o enfoque das diferentes perspectivas envolvidas, foram convidados para a audiência pública, entre outros, representantes da superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob), da BHTrans, do Procon, do Sindicato dos Condutores de Veículos que Utilizam Aplicativo (Sicovapp), da Frente de Apoio Nacional aos Motoristas Autônomos (Fanma), bem como das empresas Uber, 99Pop e inDrive.