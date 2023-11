Um vídeo das câmeras de segurança da BR-381 flagrou o momento do acidente na BR-381, na Serra de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (27/11).

Na imagem, é possível ver o trânsito lento na altura do km 517 quando uma carreta que transportava minério, já sem controle, colidiu com outros carros. Dois veículos leves ficaram destruídos. Veja o vídeo:

A polícia está à procura do motorista da carreta que causou o engavetamento. Ele fugiu do local logo depois do acidente, mas já foi identificado pelas autoridades policiais.

Dentre os seis mortos no acidente, dois estavam em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé. Os ocupantes eram Antônio Jacinto Júnior, de 35 anos, motorista da Prefeitura de Guaxupé, Ednea Aparecida Reis e Arivaldo Pereira da Silva, de 60 anos. Antônio e Ednea morreram. Arivaldo foi levado para o Hospital João XXIII com uma fratura na costela e não corre risco de vida.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as outras quatro vítimas estavam no segundo carro que foi prensado pela carreta.

O engarrafamento na rodovia chegou a 15 km na pista sentido Belo Horizonte. Às 19h30, a Arteris, concessionária que administra a pista, informou que o trânsito foi normalizado na região.