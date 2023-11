Vítima era cliente assídua do bar e se divertia no momento em que foi morta

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros dentro de um bar em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (26/11).





O crime aconteceu na Avenida Bernardo Guimarães, no Bairro Londrina. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), a vítima era freguês frequente do estabelecimento e se divertia no bar quando foi surpreendido pelo criminoso.



A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. Os militares agora tentam identificar e localizar o suspeito.



Até a última atualização desta matéria, a ocorrência registrada na PM ainda estava em aberto e mais informações não poderiam ser divulgadas. A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados.

Homem é agredido e morto no interior de Minas



Nesse sábado, outro caso semelhante foi registrado em um bar de São Vicente de Minas, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais.



De acordo com a PM, a vítima, também não identificada, foi surpreendida por uma dupla, que entrou no bar o agrediram e depois dispararam vários tiros contra ele.



Os suspeitos seguem foragidos.