Um homem de 40 anos foi preso no Bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte, suspeito de matar o próprio primo, de 41, e atear fogo em uma casa com ele dentro após uma discussão. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado no início da tarde deste domingo (26/11).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi contido por moradores do bairro até a chegada da polícia. Aos militares, eles informaram se tratar do autor do incêndio que mobilizou a equipe dos bombeiros na Rua do Largo nesta tarde.

As testemunhas ainda disseram à polícia que a casa abandonada, onde o crime ocorreu, é usada por usuários de drogas.

Na tarde deste domingo, os parentes teriam brigado, o que resultou na morte da vítima. Em seguida, o suspeito ateou fogo na residência.

O boletim de ocorrência não detalha a dinâmica do crime e a motivação da briga. Aos policiais, no entanto, o autor, que tem diversas passagens pela polícia, confessou o assassinato e disse ser primo da vítima.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para os imóveis vizinhos. Não houve danos estruturais na casa atingida.

Depois de controlar o incêndio, os bombeiros encontraram o corpo do homem, de 41 anos, carbonizado. Os detalhes do crime ainda vão ser investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais.