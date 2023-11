Um homem, de 40 anos, foi baleado seis vezes na frente do filho na noite dessa quinta-feira (9/11), no bairro Acaiaca, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi socorrido por familiares para o Hospital João XXIII com dois tiros no pescoço, um na barriga, um nas costas, um no braço e outro no ombro.

O filho da vítima acionou a Polícia Militar e contou que estava com o pai quando uma moto com dois homens passou pela rua. Um deles desceu do veículo e atirou contra a vítima.

Depois do crime, o suspeito fugiu a pé e chegou a ser perseguido pelo filho da vítima, mas entrou em uma casa e não foi mais visto.

O filho ainda não soube informar a motivação do crime. A vítima segue internada e o quadro é estável. A ocorrência foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia Leste.