Dois homens, de 22 e 27 anos, foram presos com um carro roubado e grande quantidade de drogas na noite dessa quinta-feira (9/11), no bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento, a Polícia Militar recebeu a informação de que dois homens estavam em um veículo Chevrolet Meriva de cor azul, com queixa de furto. O carro era usado em crimes na região.

Os militares iniciaram rastreamento e localizaram o carro. Mesmo com ordem de parada, o condutor fugiu em alta velocidade pelas ruas do bairro Céu Azul. Na rua Radialista José Baluarte, o motorista perdeu o controle da direção e caiu em um córrego.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o condutor, de 22 anos, saiu do carro e tentou fugir a pé, mas foi cercado e preso. O passageiro, de 27, se rendeu. A PM o reconheceu como o chefe do tráfico do bairro Lagoa, também na Região de Venda Nova.

O veículo, furtado na quarta-feira (8/11) foi recuperado e removido para o pátio do Detran. A dona do carro reconheceu o suspeito mais velho.

Além disso, a Polícia Militar ainda apreendeu 200 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha, 58 pedras de crack, uma arma, cinco munições, dois celulares e uma balança de precisão.

Material apreendido pela Polícia Militar durante perseguição no bairro Céu Azul PMMG/Divulgação

Os suspeitos foram levados para o Hospital Risoleta Neves com ferimentos leves e seguem em observação sob escolta policial.