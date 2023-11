Thais Cristina Gomes Pereira tinha 17 anos na época do crime

O homem identificado como Edse Guilherme Pereira Marta, de 42 anos, foi condenado a 19 anos e três meses de prisão durante julgamento no Fórum de Carandaí, nessa quarta-feira (8/11), por ter assassinado a pauladas a adolescente Thais Cristina Gomes Pereira. O crime aconteceu em janeiro de 2021, no município de Capela Nova, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

Conforme a sentença, ele foi condenado por homicídio qualificado, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. À época, a adolescente tinha 17 anos, e o ex-companheiro, 40.

Na ocasião, a jovem foi encontrada por um caminhoneiro em uma estrada em Melo, na zona rural de Capela Nova. A Polícia Militar foi acionada. Thais apresentava marcas pelo corpo e na cabeça.

Edse fugiu da cidade e só foi encontrado no ano seguinte. Ele está preso em Conselheiro Lafaiete desde abril de 2022.

Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público disse que o casal manteve um relacionamento por oito meses e pretendia se casar. Porém, dias antes, a jovem decidiu terminar o namoro, o que desagradou Edse.

Ainda conforme o MP, no dia do assassinato, ele enviou mensagens à jovem afirmando que deixaria o rosto dela desfigurado para que ninguém se interessasse por ela.