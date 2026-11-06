Quermesse da Mary: contra o descartável, o valor de fazer com as mãos
Na direção contrária da produção em série e das tendências passageiras, evento valoriza a criatividade, a identidade brasileira e o trabalho de pequenos produtores em edição especial de Natal
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Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, em que o novo é descartado em favor do mais recente, a tecnologia dita a velocidade das tendências e a produção em massa pasteuriza o que é consumido, surge um contraponto. Seja moda, arte, artesanato ou gastronomia — a pequena escala representa uma âncora para o tangível e o autêntico. Esse é um grito necessário frente à frieza das telas, como uma pausa na corrida incessante por eficiência e quantidade.
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Cada ponto costurado à mão, cada pincelada na tela, cada ingrediente selecionado com esmero, têm a marca do tempo dedicado e da intenção do criador. A verdadeira preciosidade está em carregar memórias e contar histórias. Diferente dos objetos fabricados em nível industrial, que frequentemente carecem de alma e propósito, além da função imediata, esses artefatos são veículos de narrativa. Convidam a desconectar e a reconhecer o esforço humano, a habilidade transmitida por gerações e a paixão investida no processo criativo.
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Longe do que é vazio de significado, o que se faz de pequeno, e com as mãos, se torna ato de resistência poética. Contra a uniformidade engessada que domina o mercado, ao optar por um item de um pequeno produtor, o consumidor está investindo em um pedaço de cultura local, em um modelo de negócio sustentável e, sobretudo, em algo que tem profundidade. É o singular sobre o serial, o humano sobre o mecânico, provando que, mesmo na era da inteligência artificial, o toque artesanal ganha uma importância em particular.
É o norte da Quermesse da Mary, que volta à cena em Belo Horizonte para a edição de Natal, entre essa sexta-feira e domingo (6 a 8/11), no antigo showroom da designer Mary Arantes, na Serra. "Cada vez mais percebo o significado da Quermesse e o que temos vivido em tempos de tecnologia de 'ponta'. Ponta fria, na verdade, onde nos perdemos em milhares de sites e instagrans, com ofertas imperdíveis e descartáveis. Produtos que não sustentam nossos sonhos. Para sustentar venda e sonhos precisamos de produtos com histórias verdadeiras", diz a designer.
Um Natal com identidade brasileira
Estão no cardápio joias, bijuterias e acessórios, itens de moda, arte e design, cerâmica, bonecos em tecido, madeira e marcenaria, bem-estar e saboaria e artigos para a casa, entre outros. Com a proximidade do fim do ano, Mary conta que se incomoda com as referências natalinas que vêm dos Estados Unidos ou da Europa. Longe do vermelho, do verde, das estrelas e do Papai Noel tão caricato, enaltecer o que é feito no Brasil é a intenção. "Temos uma cultura tão forte, e precisamos olhar para isso, sem estereótipos. Mostrar produtos que podem ser usados o ano todo, e não apenas uma única vez", conta.
Nesta edição, a Quermesse reúne expositores de diferentes partes do país. Além dos criadores mineiros, o evento recebe marcas de São Paulo, Rio de Janeiro e do interior de Minas Gerais, em um movimento que amplia as fronteiras da iniciativa e abre novas possibilidades de circulação para a produção autoral. Entre os participantes estão Camila Romero, Carteiras Dafna Edery e uma marca de biquínis, de São Paulo; Obra Ipanema, do Rio de Janeiro; Ascender e Estúdio Cerrado, de Montes Claros; Dila Vaz, de Esmeraldas; Pice Lanna, de Barra Longa; e Ana Queiróz, de Sabará.
A presença de expositores de outros estados também revela o alcance que a Quermesse vem conquistando. Para muitos deles, participar do evento representa uma oportunidade de apresentar seus trabalhos a novos públicos, ampliar mercados e estabelecer relações comerciais em Minas Gerais. É o caso da Obra Ipanema, que já construiu uma clientela expressiva em Belo Horizonte.
A proposta da curadoria, entretanto, não se limita a reunir marcas e produtos. Mary Arantes procura equilibrar a chegada de novos talentos com o retorno de criadores já conhecidos do público, que aproveitam a ocasião para apresentar novidades. Nesta edição, um dos destaques é o estilista Athos Santos, que, depois de morar alguns anos fora de Belo Horizonte, retorna à cidade e retoma a marca Nove, com um lançamento apresentado durante o evento.
Outro encontro entre diferentes linguagens criativas aparece no trabalho de Letícia Naves. Com formação em design gráfico e atuação na criação de lettering, ela transportou a linguagem das letras para a cerâmica, à frente da marca Letricia. O resultado são peças ornamentais e utilitárias nas quais palavras e expressões ganham forma, transformando-se em estampas e elementos visuais que remetem aos prazeres da mesa e da gastronomia.
Encontros e trocas
Por trás da diversidade de trabalhos apresentados ao público existe um processo de curadoria que começa meses antes de cada edição. Mary percorre diferentes cidades, visita ateliês, conhece pessoalmente os criadores e acompanha de perto o desenvolvimento dos produtos. Para além da seleção dos expositores, oferece consultoria gratuita a quem precisa aprimorar a apresentação de suas coleções, desenvolver novos produtos, organizar famílias de peças ou mesmo estabelecer uma precificação adequada.
O trabalho, segundo a designer, envolve uma relação construída aos poucos, baseada na confiança e na troca de experiências. “Ao ir até a cidade de cada pessoa, demonstro a ela meu apreço pelo que faz. É preciso formar uma relação de confiança mútua, um processo que começa com uma espiada e termina sempre em namoro”, define Mary, ao descrever a aproximação com os artistas e artesãos.
Ela chama esse processo de troca de saberes. “Transfiro a eles o que sei e aprendo muito com cada um”, afirma. É dessa relação que surgem parcerias e oportunidades para trabalhos que, muitas vezes, ainda não encontraram espaço em circuitos comerciais mais amplos.
Entre os exemplos está o escultor Marlon Barros, de Caetanópolis, em Minas Gerais, reconhecido pelo trabalho de entalhe geométrico. Outro nome que integra a edição é Kenny Mendes, conhecido como Bicho Kenny, que apresenta esculturas e colheres entalhadas a partir de galhos de árvores. Seu trabalho chama a atenção pela capacidade de identificar, na forma natural da madeira, possibilidades de criação.
A edição também recebe Bernardo Morais, da marca Orioma, parceiro de Bicho Kenny em feiras pela cidade. Jornalista, publicitário e artista gráfico autodidata, ele transforma elementos encontrados na natureza em suportes para intervenções poéticas. Folhas, cascas de frutos, madeira de palo santo e outras superfícies recebem palavras e pequenos textos, em trabalhos que aproximam arte, natureza e literatura.
Conhecer quem faz
Mais do que oferecer produtos, a Quermesse propõe ao visitante um contato com os processos, as histórias e os conhecimentos de quem produz. A manualidade, a singularidade e a trajetória que definem cada objeto são parte importante da experiência, em contraponto à lógica de consumo massificado. “Visitar a Quermesse da Mary é validar o trabalho de cada um que nela está”, resume a curadora.
A programação também convida o público a permanecer no espaço ao longo do dia. O Jardim das Delícias, onde estão os expositores da gastronomia, recebe os visitantes em uma proposta que transforma a visita em um programa de convivência, com espaço para famílias, crianças e animais de estimação. A ideia é celebrar não apenas o trabalho dos expositores, mas os encontros que tornam possível a circulação de saberes, a valorização da produção local e o reconhecimento da arte brasileira.
Veja os expositores da Quermesse:
Ana Faria Cerâmica/ @ceramicana444
Ascender/ @ascender.br
Ateliê Bençôi/ @ateliebencoi
Bernardo Morais/ @oriomba
Dila Vaz Bordados/ @dila.vazbordados
Camila Romero Oficial/@camila_romerooficial
Carteiras Dafna Edery/ @carteirasdafnaedery
Costurê/ @costure/
Do Jardim/@dojardim.brasil
Douglas Carlos Moda Lenta/ @douglascarlosmodalenta
Estúdio Cerrado/@estudio.cerrado
Estúdio Veste/ @estudioveste
Fagulha Bordados/ @fagulhabordados
Kenny Mendes/ @bichokenny
Letrrricia/@letrrricia/ Letícia Naves
Liana/ @lianaatelier
Lísia Barbieri/@lisiabarbieri
Maçico/ @oficinamacico
MARCA.debiquini/ @marca.debiquini
Marlon C. Machado/ @marlon_c_machado
Matulão/ @estudiomatulao
Miêtta/ @mietta_bh
Mon Ajour/ @mon_ajour
Mylittledoll/ @my-little_doll7
Naisha Cardoso/@naishacardosoatelier
Nove/ @vistanove
Obra Ipanema/ @obraipanema
Ourives Ana Queiroz/ @ourivez_ana_queiroz
Pice Lanna/ @bordadosfinospicelanna
Gastronomia
Alcici Cozinha Árabe/ @alcicicozinhaarabe
ApareSidra Hard Cider/ @aparesidra_hard_cider
Ayslla Defumaria@ayslladefumaria.bh
Bendí/@bendicozinha
Biscoito Real/@biscoitoreal
Buteco do Rod/@butecodorod
Cafem/@cafembrasil
Dédé Pães Artesanais/@dede.paes.artesanais
Édassu|Confeitaria BH/@edassuconfeitaria
Polvilha/@polvilha.bh
Provençal Gourmet/ @provencalgourmet
Queijo Juá/@serro.queijojua
Sagrado Queijo/@sagradoqueijo
Quermesse da Mary - Edição de Natal
6, 7 e 8 de novembro
Sexta e sábado de 10h às 19h
Domingo de 10h às 17h
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