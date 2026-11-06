Quermesse da Mary: contra o descartável, o valor de fazer com as mãos

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, em que o novo é descartado em favor do mais recente, a tecnologia dita a velocidade das tendências e a produção em massa pasteuriza o que é consumido, surge um contraponto. Seja moda, arte, artesanato ou gastronomia — a pequena escala representa uma âncora para o tangível e o autêntico. Esse é um grito necessário frente à frieza das telas, como uma pausa na corrida incessante por eficiência e quantidade.



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Cada ponto costurado à mão, cada pincelada na tela, cada ingrediente selecionado com esmero, têm a marca do tempo dedicado e da intenção do criador. A verdadeira preciosidade está em carregar memórias e contar histórias. Diferente dos objetos fabricados em nível industrial, que frequentemente carecem de alma e propósito, além da função imediata, esses artefatos são veículos de narrativa. Convidam a desconectar e a reconhecer o esforço humano, a habilidade transmitida por gerações e a paixão investida no processo criativo.



Longe do que é vazio de significado, o que se faz de pequeno, e com as mãos, se torna ato de resistência poética. Contra a uniformidade engessada que domina o mercado, ao optar por um item de um pequeno produtor, o consumidor está investindo em um pedaço de cultura local, em um modelo de negócio sustentável e, sobretudo, em algo que tem profundidade. É o singular sobre o serial, o humano sobre o mecânico, provando que, mesmo na era da inteligência artificial, o toque artesanal ganha uma importância em particular.



Marlon Machado e Miêtta Quermesse da Mary/Divulgação

Do Jardim e Douglas Carlos Moda Lenta Quermesse da Mary/Divulgação

É o norte da Quermesse da Mary, que volta à cena em Belo Horizonte para a edição de Natal, entre essa sexta-feira e domingo (6 a 8/11), no antigo showroom da designer Mary Arantes, na Serra. "Cada vez mais percebo o significado da Quermesse e o que temos vivido em tempos de tecnologia de 'ponta'. Ponta fria, na verdade, onde nos perdemos em milhares de sites e instagrans, com ofertas imperdíveis e descartáveis. Produtos que não sustentam nossos sonhos. Para sustentar venda e sonhos precisamos de produtos com histórias verdadeiras", diz a designer.

Um Natal com identidade brasileira

Estão no cardápio joias, bijuterias e acessórios, itens de moda, arte e design, cerâmica, bonecos em tecido, madeira e marcenaria, bem-estar e saboaria e artigos para a casa, entre outros. Com a proximidade do fim do ano, Mary conta que se incomoda com as referências natalinas que vêm dos Estados Unidos ou da Europa. Longe do vermelho, do verde, das estrelas e do Papai Noel tão caricato, enaltecer o que é feito no Brasil é a intenção. "Temos uma cultura tão forte, e precisamos olhar para isso, sem estereótipos. Mostrar produtos que podem ser usados o ano todo, e não apenas uma única vez", conta.



Estúdio Matulão e Estúdio Veste Quermesse da Mary/Divulgação

Fagulha e Mon Ajour Quermesse da Mary/Divulgação

Nesta edição, a Quermesse reúne expositores de diferentes partes do país. Além dos criadores mineiros, o evento recebe marcas de São Paulo, Rio de Janeiro e do interior de Minas Gerais, em um movimento que amplia as fronteiras da iniciativa e abre novas possibilidades de circulação para a produção autoral. Entre os participantes estão Camila Romero, Carteiras Dafna Edery e uma marca de biquínis, de São Paulo; Obra Ipanema, do Rio de Janeiro; Ascender e Estúdio Cerrado, de Montes Claros; Dila Vaz, de Esmeraldas; Pice Lanna, de Barra Longa; e Ana Queiróz, de Sabará.



A presença de expositores de outros estados também revela o alcance que a Quermesse vem conquistando. Para muitos deles, participar do evento representa uma oportunidade de apresentar seus trabalhos a novos públicos, ampliar mercados e estabelecer relações comerciais em Minas Gerais. É o caso da Obra Ipanema, que já construiu uma clientela expressiva em Belo Horizonte.



My Little Doll e Naisha Cardoso Quermesse da Mary/Divulgação

Letrícia e Kenny Mendes Quermesse da Mary/Divulgação

Dedé Pães Artesanais e Estúdio Cerrado Quermesse da Mary/Divulgação

A proposta da curadoria, entretanto, não se limita a reunir marcas e produtos. Mary Arantes procura equilibrar a chegada de novos talentos com o retorno de criadores já conhecidos do público, que aproveitam a ocasião para apresentar novidades. Nesta edição, um dos destaques é o estilista Athos Santos, que, depois de morar alguns anos fora de Belo Horizonte, retorna à cidade e retoma a marca Nove, com um lançamento apresentado durante o evento.



Ateliê Bençôi e Ascender Quermesse da Mary/Divulgação

Biscoito Real e Édassu Confeitaria Quermesse da Mary/Divulgação

Outro encontro entre diferentes linguagens criativas aparece no trabalho de Letícia Naves. Com formação em design gráfico e atuação na criação de lettering, ela transportou a linguagem das letras para a cerâmica, à frente da marca Letricia. O resultado são peças ornamentais e utilitárias nas quais palavras e expressões ganham forma, transformando-se em estampas e elementos visuais que remetem aos prazeres da mesa e da gastronomia.

Camila Romero e Costurê Quermesse da Mary/Divulgação

Carteiras Dafna Edery e Dila Vaz Bordados Quermesse da Mary/Divulgação

Encontros e trocas



Por trás da diversidade de trabalhos apresentados ao público existe um processo de curadoria que começa meses antes de cada edição. Mary percorre diferentes cidades, visita ateliês, conhece pessoalmente os criadores e acompanha de perto o desenvolvimento dos produtos. Para além da seleção dos expositores, oferece consultoria gratuita a quem precisa aprimorar a apresentação de suas coleções, desenvolver novos produtos, organizar famílias de peças ou mesmo estabelecer uma precificação adequada.



Ayslla Defumaria e Cafem Quermesse da Mary/DivulgaÃ§Ã£o

Liana Ateliê e Lísia Barbieri Quermesse da Mary/Divulgação

O trabalho, segundo a designer, envolve uma relação construída aos poucos, baseada na confiança e na troca de experiências. “Ao ir até a cidade de cada pessoa, demonstro a ela meu apreço pelo que faz. É preciso formar uma relação de confiança mútua, um processo que começa com uma espiada e termina sempre em namoro”, define Mary, ao descrever a aproximação com os artistas e artesãos.



Ela chama esse processo de troca de saberes. “Transfiro a eles o que sei e aprendo muito com cada um”, afirma. É dessa relação que surgem parcerias e oportunidades para trabalhos que, muitas vezes, ainda não encontraram espaço em circuitos comerciais mais amplos.



Maciço e Marca de Biquini Quermesse da Mary/Divulgação

Entre os exemplos está o escultor Marlon Barros, de Caetanópolis, em Minas Gerais, reconhecido pelo trabalho de entalhe geométrico. Outro nome que integra a edição é Kenny Mendes, conhecido como Bicho Kenny, que apresenta esculturas e colheres entalhadas a partir de galhos de árvores. Seu trabalho chama a atenção pela capacidade de identificar, na forma natural da madeira, possibilidades de criação.



Nove e Obra Ipanema Quermesse da Mary/Divulgação

Oriomba e Ourives Ana Queiroz Quermesse da Mary/Divulgação

A edição também recebe Bernardo Morais, da marca Orioma, parceiro de Bicho Kenny em feiras pela cidade. Jornalista, publicitário e artista gráfico autodidata, ele transforma elementos encontrados na natureza em suportes para intervenções poéticas. Folhas, cascas de frutos, madeira de palo santo e outras superfícies recebem palavras e pequenos textos, em trabalhos que aproximam arte, natureza e literatura.

Conhecer quem faz

Mais do que oferecer produtos, a Quermesse propõe ao visitante um contato com os processos, as histórias e os conhecimentos de quem produz. A manualidade, a singularidade e a trajetória que definem cada objeto são parte importante da experiência, em contraponto à lógica de consumo massificado. “Visitar a Quermesse da Mary é validar o trabalho de cada um que nela está”, resume a curadora.



Pice Lanna e Queijo Juá Quermesse da Mary/Divulgação

Polvilha e ProvenÃ§al Gourmet Quermesse da Mary/DivulgaÃ§Ã£o

A programação também convida o público a permanecer no espaço ao longo do dia. O Jardim das Delícias, onde estão os expositores da gastronomia, recebe os visitantes em uma proposta que transforma a visita em um programa de convivência, com espaço para famílias, crianças e animais de estimação. A ideia é celebrar não apenas o trabalho dos expositores, mas os encontros que tornam possível a circulação de saberes, a valorização da produção local e o reconhecimento da arte brasileira.

Aparesidra e Bendí Quermesse da Mary/Divulgação

Buteco do Rod e Sagrado Queijo Quermesse da Mary/Divulgação

Ana Faria Cerâmica e Alcici Cozinha Árabe Quermesse da Mary/Divulgação

Veja os expositores da Quermesse:

Ana Faria Cerâmica/ @ceramicana444



Ascender/ @ascender.br



Ateliê Bençôi/ @ateliebencoi



Bernardo Morais/ @oriomba



Dila Vaz Bordados/ @dila.vazbordados



Camila Romero Oficial/@camila_romerooficial



Carteiras Dafna Edery/ @carteirasdafnaedery



Costurê/ @costure/



Do Jardim/@dojardim.brasil



Douglas Carlos Moda Lenta/ @douglascarlosmodalenta



Estúdio Cerrado/@estudio.cerrado



Estúdio Veste/ @estudioveste



Fagulha Bordados/ @fagulhabordados



Kenny Mendes/ @bichokenny



Letrrricia/@letrrricia/ Letícia Naves



Liana/ @lianaatelier



Lísia Barbieri/@lisiabarbieri



Maçico/ @oficinamacico



MARCA.debiquini/ @marca.debiquini



Marlon C. Machado/ @marlon_c_machado



Matulão/ @estudiomatulao



Miêtta/ @mietta_bh



Mon Ajour/ @mon_ajour



Mylittledoll/ @my-little_doll7



Naisha Cardoso/@naishacardosoatelier



Nove/ @vistanove



Obra Ipanema/ @obraipanema



Ourives Ana Queiroz/ @ourivez_ana_queiroz



Pice Lanna/ @bordadosfinospicelanna

Gastronomia



Alcici Cozinha Árabe/ @alcicicozinhaarabe



ApareSidra Hard Cider/ @aparesidra_hard_cider



Ayslla Defumaria@ayslladefumaria.bh



Bendí/@bendicozinha



Biscoito Real/@biscoitoreal



Buteco do Rod/@butecodorod

Cafem/@cafembrasil



Dédé Pães Artesanais/@dede.paes.artesanais



Édassu|Confeitaria BH/@edassuconfeitaria



Polvilha/@polvilha.bh



Provençal Gourmet/ @provencalgourmet



Queijo Juá/@serro.queijojua



Sagrado Queijo/@sagradoqueijo

Quermesse da Mary - Edição de Natal

6, 7 e 8 de novembro

Sexta e sábado de 10h às 19h

Domingo de 10h às 17h

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Rua Ivaí, 25, Serra - BH