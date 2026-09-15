Barro Preto Fashion Day une moda e rock com show de Paulo Miklos
Evento chega à 18ª edição em formato de festival; programação gratuita na Augusto de Lima inclui desfiles, gastronomia e shows ao ar livre
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O Barro Preto Fashion Day celebra sua 18ª edição com um novo formato, unindo moda, música e gastronomia em um grande festival a céu aberto. O evento gratuito acontecerá na Avenida Augusto de Lima, no coração do Bairro Barro Preto, e terá como atração principal o show do cantor, compositor e ator Paulo Miklos.
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Marcado para os dias 18 e 19 de setembro, o encontro busca valorizar o comércio local e a produção de moda da região. A programação inclui desfiles de diversas marcas, shows e uma ampla área de alimentação, com uma estrutura acessível e inclusiva, que contará com passarela adaptada e tradução em libras.
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Uma das grandes novidades desta edição é a parceria fortalecida com o Rock Brasa, tradicional em Belo Horizonte. Para coroar a celebração, a programação musical traz Paulo Miklos como atração principal na sexta-feira (18/9). Com mais de 40 anos de carreira, o artista apresenta um repertório que inclui clássicos como “Sonífera Ilha”, “Bichos Escrotos” e “Pra Dizer Adeus”.
Além da carreira marcante com os Titãs, Miklos possui uma trajetória solo consolidada e também se destaca como ator no cinema brasileiro, consolidando-se como uma figura multifacetada na cultura nacional.
A integração entre o Barro Preto Fashion Day e o Rock Brasa amplia a experiência de moradores, turistas e amantes da moda e do rock. Ao reunir desfiles, gastronomia e shows de grande porte, a iniciativa reforça o posicionamento do bairro como um polo pulsante de negócios, cultura e entretenimento em Belo Horizonte.
Além das marcas consagradas do bairro, passarão pela passarela coleções assinadas por estilistas e empresas que vêm se destacando no cenário da moda nacional, com espaço garantido também para o segmento infantojuvenil. A estrutura do evento contará ainda com espaço kids, oficinas e workshops de moda e economia criativa.
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O evento é uma realização da Associação Comercial do Barro Preto (Ascobap) e do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte (Sincateva-MG), com correalização do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.
Programação oficial
Sexta-feira | 18/9
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18h: abertura oficial
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18h40: desfile com marcas e fabricantes do bairro
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20h: show com Paulo Miklos
Sábado | 19/9
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11h: primeiro bloco de desfiles infantojuvenis
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12h30: segundo bloco de desfiles infantojuvenis
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14h: banda Putz Grila
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16h30: banda Rocknights
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19h: banda Dona Odeteh
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20h: banda HH
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22h: encerramento