Barro Preto Fashion Day une moda e rock com show de Paulo Miklos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Barro Preto Fashion Day celebra sua 18ª edição com um novo formato, unindo moda, música e gastronomia em um grande festival a céu aberto. O evento gratuito acontecerá na Avenida Augusto de Lima, no coração do Bairro Barro Preto, e terá como atração principal o show do cantor, compositor e ator Paulo Miklos.

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Marcado para os dias 18 e 19 de setembro, o encontro busca valorizar o comércio local e a produção de moda da região. A programação inclui desfiles de diversas marcas, shows e uma ampla área de alimentação, com uma estrutura acessível e inclusiva, que contará com passarela adaptada e tradução em libras.

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Uma das grandes novidades desta edição é a parceria fortalecida com o Rock Brasa, tradicional em Belo Horizonte. Para coroar a celebração, a programação musical traz Paulo Miklos como atração principal na sexta-feira (18/9). Com mais de 40 anos de carreira, o artista apresenta um repertório que inclui clássicos como “Sonífera Ilha”, “Bichos Escrotos” e “Pra Dizer Adeus”.

Além da carreira marcante com os Titãs, Miklos possui uma trajetória solo consolidada e também se destaca como ator no cinema brasileiro, consolidando-se como uma figura multifacetada na cultura nacional.

A integração entre o Barro Preto Fashion Day e o Rock Brasa amplia a experiência de moradores, turistas e amantes da moda e do rock. Ao reunir desfiles, gastronomia e shows de grande porte, a iniciativa reforça o posicionamento do bairro como um polo pulsante de negócios, cultura e entretenimento em Belo Horizonte.

Além das marcas consagradas do bairro, passarão pela passarela coleções assinadas por estilistas e empresas que vêm se destacando no cenário da moda nacional, com espaço garantido também para o segmento infantojuvenil. A estrutura do evento contará ainda com espaço kids, oficinas e workshops de moda e economia criativa.

O evento é uma realização da Associação Comercial do Barro Preto (Ascobap) e do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte (Sincateva-MG), com correalização do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

Programação oficial

Sexta-feira | 18/9

18h: abertura oficial

18h40: desfile com marcas e fabricantes do bairro

20h: show com Paulo Miklos

Sábado | 19/9