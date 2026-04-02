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Filha de Tony Bellotto comemora retorno do pai aos palcos após câncer
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Em publicação nas redes, Nina apareceu sorridente ao lado do pai e do irmão, Antonio Bellotto, fruto do relacionamento do artista com a atriz Malu Mader. Ela celebrou o reencontro familiar após a estreia da turnê que comemora quatro décadas do disco Cabeça Dinossauro, em São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram @ninabellotto
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“Desde os primórdios até hoje em dia! No camarim com meu pai e com meu irmão depois da estreia histórica da turnê Cabeça Dinossauro 40 anos, em SP”, escreveu. Foto: Reprodução/Instagram @ninabellotto
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Nascido em 30 de junho de 1960, em Assis, São Paulo, Antonio Carlos Liberalli Bellotto se destacou no cenário do rock nacional a partir dos anos 1980, quando os Titãs surgiram como uma das bandas mais inovadoras e influentes do Brasil. Foto: divulgação
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A história dos Titãs começou no final da década de 1970, quando um grupo de amigos do Colégio Equipe, em São Paulo, decidiu formar uma banda. Foto: Reprodução / Instagram
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A formação inicial incluía nomes como Arnaldo Antunes, Branco Mello, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto, Ciro Pessoa e Tony Bellotto. Foto: Reprodução / Instagram
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Os Titãs ganharam destaque na década de 1980, durante a explosão do rock brasileiro, com álbuns como "Titãs" (1984), "Cabeça Dinossauro" (1986) e "Jesus Não Tem Dentes no País dos Bogaçes" (1987). Foto: divulgação
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Canções como "Sonífera Ilha", "Polícia" e "Comida" se tornaram hinos de uma geração e continuam relevantes até hoje. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2022, a banda anunciou uma turnê comemorativa de 40 anos com a volta de sete integrantes da composição clássica: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. Foto: Divulgação/Bob Wolfersson
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A turnê “Titãs Encontro” aconteceu de abril de 2023 a março de 2024, lotando estádios pelo país. Passada a turnê, a banda voltou a ficar com os três integrantes fixos: Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto. Foto: divulgação
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Tony Bellotto e a atriz Malu Mader formam um dos casais mais duradouros da cultura brasileira. Juntos desde os anos 1990, construíram uma relação discreta, conciliando arte, família e carreiras. Foto: divulgação/tv globo
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