Filha de Tony Bellotto comemora retorno do pai aos palcos após câncer

Em publicação nas redes, Nina apareceu sorridente ao lado do pai e do irmão, Antonio Bellotto, fruto do relacionamento do artista com a atriz Malu Mader. Ela celebrou o reencontro familiar após a estreia da turnê que comemora quatro décadas do disco Cabeça Dinossauro, em São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram @ninabellotto