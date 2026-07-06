Natalia Beauty vira NaBeauty Concept e prepara expansão internacional

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Natalia Beauty anunciou a unificação de sua operação de clínicas sob a marca NaBeauty Concept. Com a mudança, a Natalia Beauty Clinic deixa de existir como nome independente e passa a integrar um ecossistema de identidade única, que já incluía as franquias da rede.

A consolidação da plataforma une 17 clínicas já inauguradas e outras 10 em fase de implantação. A rede está presente em São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Brasília e Pará. A novidade foi apresentada pela fundadora Natalia Martins em uma campanha nas redes sociais.

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A comunicação foi construída como um storytelling que narrava a trajetória da marca. As publicações acumularam mais de 700 mil visualizações, com repercussão orgânica e engajamento de clientes e franqueados.

Padronização para expansão

Natalia Martins explica que a lógica do rebranding partiu de uma constatação prática. “A identidade NaBeauty já operava com força no modelo de franquias e havia sido bem recebida pelo mercado. Estender essa nomenclatura em toda a operação de clínicas foi a decisão que formalizou o que a expansão da rede já demandava: uma comunicação única, mais simples e escalável”, afirma.

Para Felipe Pacheco, CEO e sócio do Natalia Beauty Group, a adoção da nova nomenclatura fortalece a conexão entre as unidades. “Criamos uma comunicação mais simples, moderna e uniforme, fortalecendo toda a experiência oferecida aos clientes”, explica.

O modelo de negócios, os protocolos exclusivos e o padrão de atendimento permanecem os mesmos. A mudança se concentra na atualização da identidade visual, com reformas estruturais, novas fachadas, renovação de materiais institucionais e novo posicionamento nas plataformas digitais. A marca classifica a ação como um investimento estratégico de longo prazo.

“O principal ganho esperado é a padronização da experiência em todas as unidades e o fortalecimento do reconhecimento de marca em escala nacional, condição necessária para o próximo movimento da companhia que é a internacionalização”, diz Martins.

A empresa afirma que o rebranding cria estrutura, não distância. Natalia Martins continua como a principal referência da NaBeauty Concept. Segundo Pacheco, a nova identidade representa a evolução de seu legado para um formato que suporte um crescimento estruturado e a operação fora do Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.