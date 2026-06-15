ULIKE BR fatura R$ 200 mil nas primeiras semanas e esgota estoque em estreia no TikTok Shop

A ULIKE BR vem consolidando sua chegada ao mercado brasileiro com números que chamam a atenção. Em poucas semanas de operação, a marca já ultrapassou R$ 200 mil em faturamento e registrou estoque esgotado durante sua primeira live no TikTok Shop, demonstrando a força da combinação entre tecnologia, estratégia digital e influência.

Reconhecida mundialmente por sua tecnologia de depilação por luz pulsada IPL, a ULIKE tem transformado a forma como consumidores enxergam o autocuidado em casa. Utilizada por celebridades internacionais, entre elas Kim Kardashian, a marca desembarcou no Brasil com a proposta de tornar tratamentos tecnológicos mais acessíveis ao público.

A estreia da marca no TikTok Shop aconteceu por meio de uma live que alcançou milhares de pessoas e gerou alta demanda logo nos primeiros minutos. O resultado surpreendeu o mercado: os dispositivos disponíveis para a ação foram rapidamente vendidos, levando ao esgotamento do estoque destinado à campanha.

À frente da estratégia estavam Alana Villela e Laina Clucas, profissionais responsáveis pela construção da operação comercial e posicionamento da marca dentro do ecossistema digital.

"Nosso trabalho foi baseado em inteligência de mercado, análise de comportamento do consumidor e escolha criteriosa dos parceiros envolvidos. O resultado mostra que existe uma demanda crescente por soluções tecnológicas de autocuidado que entreguem praticidade, segurança e resultado", afirmam Alana Villela e Laina Clucas.

A ação contou com a participação de Gizelly Bicalho, uma das maiores referências em vendas e conversão dentro do TikTok Shop brasileiro. A escolha foi estratégica, especialmente por se tratar de um produto com ticket médio superior à média da plataforma.

Com tecnologia IPL aprovada pela ANVISA, a ULIKE BR aposta em inovação, segurança e praticidade para democratizar o acesso a tratamentos estéticos de alta performance sem sair de casa.

Os resultados alcançados nas primeiras semanas reforçam não apenas a aceitação da marca pelo consumidor brasileiro, mas também o crescimento do social commerce no país, consolidando o TikTok Shop como uma das principais vitrines de vendas e descoberta de produtos da atualidade.

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Para Alana Villela e Laina Clucas, o desempenho inicial da ULIKE BR representa apenas o começo de uma estratégia que une branding, influência, tecnologia e conversão para posicionar a marca entre os principais nomes do setor de beleza e autocuidado no Brasil.