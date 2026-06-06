Dia dos Namorados: sinceridade, romantismo e presente

Na próxima sexta-feira é o dia mais romântico do ano, o Dia dos Namorados. Mas como anda o romantismo nesta época? Apesar de estarmos vivendo em uma era onde as pessoas fazem o que querem, segundo especialistas no assunto, o namoro em 2026 está mais certinho do que se imagina.



As pessoas estão em busca de um relacionamento com mais transparência, conversas reais e conexões com propósito. A era dos "joguinhos" e conversas superficiais ficou para trás. Tanto os solteiros quanto os casais estão priorizando o autocuidado e a igualdade, com uma forte tendência de homens buscando maior abertura emocional.

Se quer alguma coisa séria, fique ligado: adeus aos joguinhos, busque uma comunicação direta. Nada de mensagens vazias e sumiços repentinos, os chamados "ghosting". Agora oque está em alta é a transparência desde o primeiro encontro.

As pessoas estão valorizando o respeito, a igualdade na relação e o planejamento financeiro compartilhado, uma vez que a economia continua influenciando a dinâmica dos encontros.

Cresce a valorização por rituais tradicionais de paquera, com menos dependência de aplicativos e mais foco em conhecer pessoas em ambientes reais. Se está buscando um "mozão", expor-se com fotos reais, sem filtros pesados, e demonstrar intenções claras são as chaves para se conectar hoje em dia.

Na sexta-feira, além de muitas declarações de amor e jantares românticos, não pode faltar o presente. Vejam algumas sugestões:

A marca masculina Foxton lançou a campanha "O amor tem nome", uma reflexão contemporânea sobre as relações afetivas e a forma como o amor atravessa, transforma e dá significado à identidade masculina. As peças da coleção focam em um homem urbano, elegante e conectado ao lifestyle contemporâneo.

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Isabelli Fontana e Di Ferrero foram as estrelas da campanha da C&A mostrando os looks estilosos e versáteis ´para todos os momentos a dois. O casal que traduz, há 13 anos, o encontro entre estilo, personalidade e cumplicidade representa muito bem tanto a data quanto a coleção que tem ótimas sugestões.

A Reserva uniu a data com o clima junino e convidou ninguém menos que João Gomes e Ary Mirelle, para protagonizarem a campanha que foi a primeira dos dois juntos. Entre os destaques da coleção está a nova camisa xadrez, peça-chave da campanha, usada pelo João nas fotos oficiais.

Além dos presentes tradicionais cresce também o interesse por itens conectados ao estilo de vida e às atividades que fazem parte da rotina a dois. Caminhadas ao ar livre, viagens curtas, corridas de rua e treinos compartilhados passaram a integrar o repertório de muitos casais que buscam aproveitar o tempo a dois de forma mais ativa. Nesse cenário tem o lançamento da Skechers no Brasil, o Skechers Glide-Step® Vortex desenvolvido para quem busca mais eficiência nas passadas. O tênis conta com a tecnologia Hands Free Slip-ins®, que permite calçar o modelo sem o uso das mãos, além do Heel Pillow®, estrutura interna criada para manter o pé firme e estável durante o uso.

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A Vörr tem presentes para ele e para ela dentro a sua coleção de inverno, Raízes, que revisita a origem da marca em um momento simbólico de celebração dos 10 anos da marca. A coleção reforça a proposta de unir moda, bem-estar e movimento em peças pensadas para diferentes estilos de vida e ocasiões. A seleção reúne opções de presentes para diferentes perfis de casais e aposta em conforto, praticidade e versatilidade.



A Escudero & Co lançou a campanha "Entre Corpos", e a primeira pochete da marca – Moorsi – é a grande novidade. Leve, prática e feita para todos tem um shape slim e alongado, que garante conforto e equilíbrio visual, com couro estruturado e maleável ao mesmo tempo. Os modelos se adaptam, os couros respondem ao toque e as peças passam a habitar o corpo, assim como o corpo se habitua a elas

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O casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes criaram o clima ideal para as sugestões de presentes da Hope, que além de lingeries confortáveis tem também peças para ginástica, pijamas, meias etc. Já Mari Saad e Romulo Arantes Neto mostraram toda sua conexão com as peças da Monte Carlo mostrando que a joia vai além do presente, ela marca histórias, eterniza memórias e acompanha cada capítulo vivido a dois.

