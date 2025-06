Motéis investem até em inovação tecnológica no Dia dos Namorados

Criatividade e inovação são usados pelos motéis para atender a clientela neste 12 de junho, Dia dos Namorados. A data é considerada estratégica para aumentar o faturamento.

Decoração temática, brindes, mimos, chocolates e até inovação tecnológica estão entre os elementos oferecidos aos casais pelos motéis na data dedicada à celebração do amor em Montes Claros, no Norte de Minas.

“Todos os anos, a gente cria alguma coisa temática para o Dia dos Namorados. Neste ano, o nosso tema é 'laços de amor'. Temos laços, flores, morangos e chocolate, com uma pegada bem romântica mesmo”, afirma Kamilla Sales, sócia proprietária do Dallas Motel, um dos estabelecimentos da cidade.

“Neste Dia dos Namorados, a gente também vai oferecer brindes aos nossos clientes. Querendo ou não é um dia (em que o motel fica) mais cheio. Os clientes que ficarem na fila e optarem por esperar pela desocupação das suítes também vao receber gratuitamente bebidas, aperitivos e picolés para tornar a espera um pouco menos chata”, informa Kamila.

Ela ressalta a importância do Dia dos Namorados para o segmento. ”Trata-se de data muito procurada pelos caais para sair da rotina mesmo, para comemorar de uma forma diferente. (Também) é um dia em que a gente consegue fazer mais reservas com uma decoração especial, mais romântica”, assegura Kamilla.

A sócia proprietária lembra ainda que seu estabelecimento passou por reformas e melhorias recentemente. A “grande novidade” do motel para este Dia dos Namorados é a “suíte dark, com paredes na cor preta. “A galera está gostando bastante dessa suíte, que até já está reservada para este dia”, disse a empresária. O Dallas Motel tem 43 suítes, com preços mais em conta, saindo na faixa de R$ 54,99 a R$ 97 por três horas.

Ainda Montes Claros, o Motel Nu Paraíso preparou muitas novidades para os casais para este Dia dos Namorados, anuncia o proprietário do estabelecimento, Jeyde Rodrigo de Oliveira. Ele afirma que motel elevou o padrão da motelaria na região “com suítes super tecnológicas e aconchegantes”.

“Reformulamos o conceito de hospedagem romântico com pacotes especiais de pernoite que incluem jantar completo, espumante, e opções de bebidas sofisticadas ou tradicionais, para todos os gostos”, disse Jeyde.

O empresário ressalta a relevância do 12 de junho para os motéis. “O Dia dos Namorados é uma das datas mais significativas para o setor, porque representa muito mais que um encontro: é um momento de reconexão e intimidade com quem se ama”, declarou.

De acordo com o proprietário, os preços das reservas (por três horas) das suítes mais simples do Nu Paraíso estão na faixa de R$ 90,00. As reservas das suítes mais sofisticadas, com hidromassagem, incluindo decoração temática, jantar e bebidas, custam a partir de R$ 250,00, por três horas.