O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para criar momentos especiais a dois, e nada mais íntimo e marcante do que um jantar preparado com carinho em casa. Com poucos ingredientes e um toque de criatividade, é possível transformar a noite em um verdadeiro encontro gourmet.

Para começar, capriche na ambientação: uma mesa bem posta com velas, guardanapos de pano e uma trilha sonora suave, mudam o clima. Invista também em pratos que sejam simples, porém elegantes. Risoto de limão-siciliano com camarões grelhados ou uma massa fresca ao molho de queijos com vinho, são boas opções.

Para a sobremesa, morangos com chocolate, petit gâteau com sorvete ou uma mousse de maracujá com calda de frutas vermelhas são opções certeiras. E para harmonizar, a sugestão é abrir um bom vinho ou um espumante leve.

Além disso, planejar o cardápio com antecedência ajuda a reduzir o estresse e garante que tudo esteja perfeito no momento certo.

Cardápio completo com entrada, prato principal e sobremesa

Com ingredientes acessíveis e dedicação, o jantar de Dia dos Namorados pode se tornar um dos momentos mais marcantes do ano. Afinal, o sabor da comemoração está no afeto que se coloca em cada detalhe. Veja a seguir uma sugestão prática e refinada que contempla entrada, prato principal e sobremesa.

Entrada: bruschetta de queijo brie com mel e nozes

Ingredientes

1 baguete fatiada;

queijo brie em fatias;

mel a gosto;

nozes picadas;

azeite de oliva;

Modo de preparo

toste levemente as fatias de pão no forno com um fio de azeite; coloque uma fatia de brie sobre cada pão, leve ao forno por 5 minutos; retire, regue com mel e salpique as nozes; sirva morno.

Conheça outras opções de bruschettas ou entradas para o dia.

2. Prato principal: risoto de camarão com limão-siciliano

Ingredientes

1 xícara de arroz arbório;

200g de camarões limpos;

1/2 cebola picada;

1/2 taça de vinho branco;

caldo de legumes quente;

Suco e raspas de 1 limão-siciliano;

2 colheres (sopa) de manteiga;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo

refogue a cebola na manteiga, adicione o arroz e o vinho; vá colocando o caldo aos poucos, mexendo sempre; quando estiver quase no ponto, junte os camarões, suco e raspas de limão; finalize com manteiga e ajuste o sal. Sirva cremoso.

Surpreenda com um jantar de Dia dos Namorados Freepik

3. Sobremesa: petit gâteau com sorvete

Ingredientes

170g de chocolate meio amargo;

100g de manteiga;

2 ovos inteiros + 2 gemas;

1/2 xícara de açúcar;

1/4 xícara de farinha de trigo;





Modo de preparo