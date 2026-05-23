Nicole Bahls revela diagnóstico de alopecia; veja receita de tônico capilar

Pode parecer estranho pensar em borrifar um chá no cabelo, mas a solução para fios mais fortes pode estar mesmo na sua cozinha. Em meio às discussões sobre saúde capilar impulsionadas pela influenciadora Nicole Bahls, que revelou em maio de 2026 seu diagnóstico de alopecia, uma receita caseira e barata ganha força como aliada para nutrir o couro cabeludo.

Nicole Bahls realiza transplante capilar após quadro de alopecia: 'Mais feliz e mais cabeluda' pic.twitter.com/OYjuaMRXD6 — WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) May 22, 2026

A preparação usa apenas dois ingredientes simples: alecrim fresco e água filtrada. A combinação se transforma em um tônico poderoso que pode ser usado diariamente para estimular o crescimento e reduzir a queda dos fios.

A busca por soluções para a saúde capilar, como o tratamento da alopecia, é um tema de crescente interesse.Foto: Reprodução/Redes sociais

Como preparar o tônico em casa?

O processo é muito simples e rápido. Você vai precisar de um maço de alecrim fresco e 500 ml de água. Ferva a água e, assim que borbulhar, desligue o fogo. Adicione os ramos de alecrim, tampe o recipiente e deixe a mistura descansar por pelo menos quatro horas, para que a água absorva todas as propriedades da planta.

Depois desse período, coe o líquido e transfira para um borrifador limpo. O ideal é guardar o tônico na geladeira para preservar suas propriedades, onde ele pode durar até uma semana. A aplicação deve ser feita diretamente no couro cabeludo, seguida de uma massagem suave com as pontas dos dedos.

E funciona mesmo para a queda de cabelo?

Sim, e os benefícios do alecrim não são apenas crença popular. Estudos científicos sugerem que a planta possui propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras. Isso significa que o extrato de alecrim, ao ser aplicado no couro cabeludo, pode estimular a circulação sanguínea na região, melhorando a oxigenação dos folículos capilares. Essa ação ajuda a fortalecer a raiz, tornando os fios mais resistentes à quebra e à queda.

A receita caseira substitui o tratamento médico?

Aqui é preciso ter atenção: a resposta é não. O tônico de alecrim é um excelente complemento e preventivo, mas não substitui a orientação de um especialista. Casos de queda acentuada, falhas visíveis ou diagnósticos específicos como o de alopecia exigem uma investigação médica completa para identificar a causa do problema.

A própria Sociedade Brasileira de Dermatologia reforça que a queda de cabelo pode ter múltiplas origens, incluindo fatores genéticos, hormonais ou deficiências de vitaminas. Usar apenas a solução caseira sem um diagnóstico pode mascarar uma condição mais séria.

A saúde do cabelo começa com um couro cabeludo bem cuidado, seja com a ajuda da natureza ou da ciência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.