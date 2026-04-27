Alopecia: o que é, quais as causas e os tratamentos disponíveis

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A influenciadora Virginia Fonseca trouxe à tona um tema que afeta milhões de brasileiros: a alopecia. Após revelar que a condição voltou a se manifestar, muitas pessoas passaram a buscar informações sobre o que causa a queda de cabelo e como tratá-la. A alopecia é uma condição que provoca a perda de cabelo ou de pelos em qualquer parte do corpo. Ela não é contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades, incluindo homens e mulheres.

Diferente da queda de cabelo diária, considerada normal, a alopecia se manifesta de forma mais intensa. As causas são variadas e podem envolver desde fatores genéticos até gatilhos emocionais. Entender a origem do problema é o primeiro passo para encontrar o tratamento adequado e lidar com a situação de forma mais tranquila.

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Quais são as principais causas?

A alopecia é frequentemente ligada a uma resposta autoimune, na qual o sistema de defesa do corpo ataca os próprios folículos pilosos, estruturas responsáveis pelo crescimento dos fios. Esse processo impede a produção de novos cabelos e leva à queda. Além da predisposição genética, alguns fatores podem desencadear ou agravar os quadros.

Entre os gatilhos mais comuns estão o estresse emocional ou físico intenso, alterações hormonais significativas, como as que ocorrem na gravidez ou em doenças da tireoide, e deficiências nutricionais. Em muitos casos, o cabelo pode voltar a crescer quando o fator desencadeante é tratado ou controlado. Em alguns casos de alopecia areata, a recuperação pode ocorrer de forma espontânea.

Tipos comuns de alopecia

A condição pode se apresentar de diferentes maneiras, variando em intensidade e na área afetada. Conhecer os tipos mais comuns ajuda a identificar os sinais e a buscar ajuda médica especializada o quanto antes. Os principais são:

Alopecia areata: a mais comum, caracterizada pela perda de cabelo em áreas circulares ou ovais no couro cabeludo ou em outras partes do corpo, como barba e sobrancelhas.

Alopecia androgenética : conhecida como calvície de padrão masculino ou feminino, é a forma mais frequente de queda de cabelo e está diretamente ligada a fatores genéticos e hormonais.

Alopecia totalis e universalis: são formas mais raras e severas. A totalis causa a perda de todos os cabelos do couro cabeludo, enquanto a universalis provoca a queda de todos os pelos do corpo.

Existe tratamento para alopecia?

Sim, existem diversas abordagens para controlar a condição e estimular o crescimento dos fios. O tratamento varia conforme o tipo e a gravidade do quadro, mas geralmente inclui o uso de medicamentos tópicos, como o minoxidil, ou orais, que atuam na regulação hormonal ou na resposta imune do corpo. Injeções de corticosteroides diretamente nas áreas afetadas também são uma opção para alguns casos de alopecia areata.

Como a perda de cabelo pode ter um impacto significativo na autoestima, o suporte psicológico também é fundamental durante o tratamento. O mais importante é procurar um médico dermatologista ao notar os primeiros sinais. Apenas um profissional pode fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento mais adequado para cada caso, evitando a automedicação e possíveis complicações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.