A Livraria da Rua foi escolhida pelo arquiteto Gustavo Penna para autografar o livro "Brumadinho: Espaços e Tempo da Memória", publicação que apresenta o projeto do Memorial Brumadinho, obra do seu escritório, com texto de Milton Hatoum e fotografias de Leonardo Finotti. O livro é um convite à reflexão sobre como a arquitetura pode acolher a memória coletiva e transformá-la em espaço de contemplação, escuta e compromisso com o futuro. O lançamento acontece neste sábado, a partir das 11h.

Chá de Páscoa





Já virou tradição. Todo ano, na primeira terça-feira após o domingo de Páscoa, Carla Machado abre seu belo ap no Gutierrez para receber um grupo de amigas para um lanche temático. A casa é toda decorada com lindos coelhinhos, ovos, ninhos e flores. E este ano recebeu uma novidade, as velas de Consuelo Cavalcanti. Algumas temáticas, outras, formando lindos buquês de rosas. Carla faz questão de preparar a maioria dos quitutes. Encontro pra lá de agradável. Bate-papo descontraído e animado, do jeitinho que ela é.

Na Capela

Amanhã (12), às 11h, o programa Música na Capela recebe o grupo “Outro Gato” para o concerto Promenade: um passeio musical por Paris. A apresentação será na Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat de Cultura. A entrada é gratuita e o espaço está sujeito à lotação. O público será conduzido pela Paris de Renoir durante a Belle Époque, período de intensa efervescência cultural, marcado pelo florescimento das artes, transformações históricas e grandes inovações. O programa inclui trilhas que revisitam esse imaginário no cinema, como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e Meia-Noite em Paris.

Neste fim de semana tem a primeira Quermesse da Mary do ano, voltada para presentes para o Dia das Mães. Mais de 40 expositores apresentam seus trabalhos, uma junção do artesanato com o design, um novo tipo de arte, onde o saber artesanal é preservado e integrado ao design contemporâneo. O feito à mão voltou porque entrega algo que o digital não consegue: autenticidade. Hoje, das 10h às 19h, e amanhã, das 10h às 17h, na Serra.

Almoço harmonizado



No próximo sábado (18), a Cozinha Santo Antônio recebe a Vinícola Roserá para um almoço harmonizado com vinhos mineiros produzidos por mulheres. A partir do encontro com um Chenin Blanc da casa, a chef Ju Duarte construiu um menu que acompanha os rótulos em diferentes registros de sabor. O formato é simples: o público escolhe duas bocadas e um prato principal, com harmonização em três etapas. Também será possível optar apenas pelo kit com três taças e explorar os vinhos junto ao cardápio à la carte da casa. Precisa fazer reserva.

Novo golpe



O golpe do Pix, em que os golpistas enrolam as vítimas para convencê-las a fazer uma transferência bancária, tem novos alvos: as oficinas mecânicas e seus clientes. Com dados obtidos a partir das placas dos veículos em manutenção, os criminosos se passam por funcionários das oficinas para solicitar dinheiro dos clientes sob o pretexto de comprar peças de reposição. O bandido ou membro da quadrilha liga para a oficina se passando pelo dono de um dos carros e solicitando uma cópia da ordem de serviço via WhatsApp, pois teria perdido a original. Esse documento contém o nome e o telefone do proprietário. Em seguida, usa a foto de perfil da oficina no seu número de WhatsApp e entra em contato com o dono do veículo dizendo que será necessário comprar uma peça e que, para isso, o proprietário terá que fazer uma transferência via Pix de determinado valor, caso contrário não vai ser possível entregar o veículo a tempo. Fiquem atentos.

Luxo

O repentino interesse pelo tema luxo e elegância por jovens teóricos está criando ‘espumas de desinformações’ nas mídias sociais. Um deles se diz ‘professor de luxo’ e citou a finada Carmem Mayrink Veiga como ‘a única brasileira na lista mais elegantes do mundo’. Na verdade, tivemos, no mínimo, quatros conterrâneas incluídas nas famosas listas (criadas pela americana Leonor Lambert no pós-guerra) – uma delas, inclusive, eleita várias vezes.



Prestígio

Apesar das seguidas campanhas do governo socialista de Pedro Sanches, na Espanha, para tentar desmerecer o papel importante do rei Juan Carlos na recente história de redemocratização do país, o prestigio do monarca cresce junto à população. Na Páscoa foi aplaudido de pé durante evento em Sevilha, enquanto seu livro autobiográfico ‘Reconciliação’ foi premiado pela Assembleia Nacional da França, e faz sucesso em toda a Europa.

Por aí...

A Fuliban (Fundação Libanesa MG) acaba de eleger sua diretoria para o período 2026-2030 sob o comando do José Zaharam Rodrigues Junior. Ele sucede o advogado Frederico Aburachid, que conduziu dois mandatos com muito trabalho, brilho e abraçando projetos importantes. Na nova chapa, o papel das mulheres também é essencial, com várias delas integrando a diretoria e conselhos administrativos. A posse (simbólica) será no final do mês.

Com o crescimento e consolidação do Belvedere como eixo do comércio de luxo na cidade, a Alameda Niemeyer (antiga Seis Pistas) vai perdendo a pole position no assunto naquela região. Enquanto marcas de prestigio continuam a chegar ao lado BH do bairro, no lado NL a coisa estagnou. Quem investiu, desistiu.

Um encontro importante com a imprensa mineira acontece na terça-feira, no auditório da Fiemg, reunindo a secretária de Comunicação do Estado, Cássia Ximenes, para debates e conversas gerais. A iniciativa é da Câmara da Indústria de Comunicação da entidade, cujo secretário-executivo é Trajano Raposo. É uma boa oportunidade para se conhecer o real perfil desse setor Minas.

O prefeito Álvaro Damião deu uma notícia ótima sobre a ciclovia na av. Afonso Pena: vai liberar a área para o trânsito. Mas tem um problema: só pode fazer isso após acordo com a Justiça. Coisas da burocracia. Moral da história: é uma solução tão lenta quanto ciclista subindo morro.

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Em seu retorno à secretaria estadual de Cultura, Leônidas Oliveira impulsionou o debate em torno de uma questão estrutural e fundamental para o presente e futuro do setor. Trata-se das novas formas de financiar as ações culturais, principalmente diante da reforma tributária. São ajustes essenciais para a sustentabilidade de vários projetos em todo o Estado. Um recomeço dinâmico e produtivo.