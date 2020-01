Shoppings se transformam em centros de lazer e cultura nas férias

Com atrações para todas as idades, o teatro é uma ótima opção para o período de férias (foto: Reprodução)



Janeiro é um mês que exige criatividade dos pais para ocupar o tempo da criançada. Com o orçamento apertado, para quem não conseguiu dar um pulo na praia, a opção mais em conta pode ser "curtir um shopping". Isso mesmo! Muitos deles se transformaram em grandes centros de lazer e se especializaram em oferecer entretenimento para toda a família. É o caso do ItaúPower Shopping, em Contagem, que se tornou um centro de lazer e cultura. Além das atrações comuns para crianças, oficinas e atividades recreativas, o ItaúPower oferece exposições culturais, eventos musicais, gastronômicos e peças teatrais para todas as idades, em parceria com a campanha de popularização de teatro.





CRIANÇADA As atividades recreativas para crianças estão por toda parte no shopping. Uma delas, o Trampolim Parque, está instalada na Praça Central. O brinquedo oferece um mix de atividades para as crianças como trampolins, basquete, piscina de espuma, escalada e até parkour, isto é, percursos que envolvem saltos, escaladas e manobras para fazer com o próprio corpo.

Na exposição Natureza Gigante as crianças têm a oportunidade de brincar aprendendo. São réplicas de joaninhas, grilos e libélulas grandes. Elas mostram que são boas companhias para as crianças aproveitarem o kit play com direito a tobogã, escorregadores e piscinas de bolinhas. Também na Praça Central do mall, podem brincar as crianças de dois a 15 anos, contanto que as menores de quatro anos estejam acompanhadas de um responsável.

Todas as atrações funcionam de acordo com o horário de funcionamento do mall: de segunda a sábado de 10h às 23h e aos domingos, de 11h às 22h. Venha aproveitar as férias no ItaúPower Shopping!





TEATRO Outra forte opção são as peças oferecidas pela 46ª Campanha de Popularização Teatro & Dança no Espaço Cultural ItaúPower. O shopping é o único da cidade a participar da campanha, que vai até 16 de fevereiro. Serão oferecidas nada menos que 11 peças, o recorde de participação da campanha. Entre as atrações estão as peças "Desculpa, não estamos na TV", "O nome dela é Valdemar", "Guaraparir", "Manda quem pode, obedece quem é marido", "Casal TPM", "A sogra que eu pedi a Deus - só que não!", "A que ponto chegamos", "A comédia dos defuntos sem cova", A vovó em: vamos falar de sexo!", "Até que o face ou Zap Zap nos separe!", "Nos una ou nos mate", "Família pão com ovo" Os ingressos são vendidos em um posto de venda instalado no segundo piso, ao lado do cinema, de segunda a sábado, das 12h às 19h, e aos domingos de 14h às 18h.