Brumadinho 272: tragédia ambiental e humana relatada em livro

Na semana que marca os quatro anos da maior tragédia ambiental e humana, provocada por uma mineradora no Brasil, um oficial reformado do Corpo de Bombeiros, que comandou operações de busca a sobreviventes no município de Brumadinho lança livro escrito a quatro mãos.Anderson Passos e a jornalista Luciana Quieratti, que fez ampla cobertura do rompimento da Barragem de Córrego Feijão, da mineradora Vale, se uniram para o desafio de relatar em livro, histórias de vítmas e de sobreviventes.Em entrevista a O Fato em Foco, os autores do livrro-reportagem falam sobre a obra, que tem ainda um caráter social, com a doação de recursos.