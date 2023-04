Dante na Casa Fiat de Cultura

O expressivo rosto de Dante, "como se estivesse observando tudo o que acontece", mexe com o público (foto: Studio Cerri/Leo Lara/Divulgação )



Em exibição na Casa Fiat de Cultura, a exposição "O Inferno de Dante" tem encantado o público, não só pelas obras da artista italiana Valentina Vannicola – que transpõe cenas clássicas do Inferno, o primeiro reino de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, para fotografias baseadas no gênero tableau vivant (fotografia encenada) –, mas também pelo espaço expositivo projetado para abrigar a mostra.

TOQUE CONTEPORÂNEO

O designer Yannick Falisse criou uma identidade visual que se espelhou na imagem do Inferno descrito por Alighieri. “Usamos o preto e o vermelho como cores predominantes. As fontes escolhidas são redesenhos de fontes antigas modernizadas, com serifa, bem clássica, mas com um toque contemporâneo, garantindo fluidez”, esclarece.

EXPOGRAFIA

No momento de planejar a expografia, o arquiteto Paulo Waisberg conta que a primeira inspiração veio das obras de Valentina, sobretudo da paisagem desolada escolhida pela artista para a captura das imagens. Foi da relação entre o material visual e a obra de Dante Alighieri que surgiu um elemento atípico para instalar as 15 obras: a terra. Dela, surgem vergalhões que sustentam as imagens. Todas elas são abrigadas em uma galeria com paredes e teto pretos, criando um espaço ainda mais dramático. “O espaço imersivo transforma os sentidos e estimula o imaginário. Ao criar essa atmosfera, as pessoas se percebem em um outro lugar e o conteúdo da exposição se amplifica, potencializando a experiência”, comenta o arquiteto.





Outro ambiente foi criado para que o visitante tenha uma contextualização sobre a vida do poeta e A Divina Comédia. Este espaço traz o carvão como elemento expográfico e, no centro da galeria, está o rosto de Dante, extremamente expressivo, “como se estivesse observando tudo o que acontece”, explica Waisberg. O arquiteto conta que a referência ao carvão surgiu ao ler o início do poema de Dante, quando ele relata estar perdido numa selva escura.

EXPERIMENTAÇÃO

Conectado à estética da exposição, o arquiteto também planejou um espaço dedicado à leitura, onde estão à disposição do público exemplares diversos de A Divina Comédia, e uma mesa sensorial, para experimentação. Neste espaço, os visitantes podem tocar em elementos que integram a mostra, como a terra e o carvão, e em peças 3D, uma da máscara mortuária de Dante e outra do busto do poeta, ampliando as possibilidades de fruição e interação com a exposição.





O público tem até 28 de maio de 2023 para conferir de perto todos os detalhes da exposição, que é uma parceria da Casa Fiat de Cultura com o Consulado da Itália em Belo Horizonte e o Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro. Toda a programação da Casa Fiat de Cultura é gratuita.