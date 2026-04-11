Volta à Lua consolida a audiência em fluxo

O modelo de comunicação baseado em grandes picos de audiência, que durante décadas sustentou campanhas em grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas ou lançamentos de marcas icônicas, já não se mantém na era da inteligência artificial. A missão Artemis II, conduzida pela Nasa, surge como mais uma evidência da transformação na estratégia de comunicação: em vez de um único ápice, o melhor é organizar a comunicação em narrativas contínuas, sustentadas por micros momentos que prolonguem o interesse do público.



Com a fragmentação da atenção e o aumento do número de plataformas, engajar o público se tornou um desafio ainda maior. No entanto, a comunicação usada no retorno à Lua após cinco décadas mostra que o interesse pode ser mantido ao longo do tempo por meio de micros momentos, indicando caminhos inovadores para o posicionamento das marcas no cotidiano dos consumidores.

Diferentemente da Apollo 11, que paralisou o mundo em um único ápice televisionado, Artemis se desenrola em capítulos que se estenderá por meses, atravessando transmissões ao vivo, redes sociais, documentários, conteúdos educativos e repercussões em tempo real. O lançamento, embora relevante, é apenas um dos pontos de uma jornada que inclui bastidores, preparação da tripulação, interações em órbita e desdobramentos posteriores. Ou seja: o que antes era um evento, hoje se comporta como uma série, para ser consumida como tal.



Para o mercado publicitário, fica a constatação de que essa mudança é menos sobre o espaço e mais sobre o comportamento. A lógica de concentração de investimentos em um único momento - o intervalo do jogo decisivo, a cerimônia de abertura ou de encerramento, o dia da votação nas eleições - perde eficiência em um cenário em que a atenção é construída e diluída ao longo do tempo. A Copa do Mundo de futebol, por exemplo, já não começa mais na primeira partida, mas na convocação, nos sorteios das chaves, nas polêmicas prévias, nos conteúdos de bastidores e nas narrativas individuais dos jogadores.

O mesmo vale para os Jogos Olímpicos, cujo engajamento se distribui entre histórias pessoais, causas sociais e repercussões que ultrapassam o período oficial das competições. E, mais recentemente, também se verifica o fenômeno na política. O candidato precisa estar mais próximo da vida do eleitor, ouvindo, interagindo invés de aparecer apenas no período eleitoral.



Artemis II expõe essa lógica com ainda mais clareza porque, ao contrário dos eventos esportivos, não conta com a mesma tradição de consumo massivo. Ainda assim, consegue gerar relevância contínua ao ser estruturada como uma narrativa aberta, em constante atualização e com múltiplos pontos de entrada. Não há um único canal dominante. A audiência se divide entre transmissões oficiais, cobertura jornalística, criadores de conteúdo e plataformas de streaming, cada qual reinterpretando o acontecimento sob sua própria linguagem.



Esse cenário amplia as possibilidades, mas também impõe limites. A própria Nasa mantém regras rígidas sobre o uso comercial de sua marca, impedindo associações diretas e obrigando empresas a operarem por caminhos indiretos. Isso cria um ambiente em que a criatividade precisa substituir a apropriação explícita. Marcas não podem simplesmente "se associar" à missão; precisam traduzir seus significados, inovação, futuro, diversidade em narrativas próprias, sem depender de chancela institucional.



Ao mesmo tempo, a presença de empresas privadas como a SpaceX adiciona uma nova camada à disputa por atenção. Se a Nasa representa o discurso da ciência e do legado, o setor privado introduz uma abordagem mais ágil, próxima da cultura digital e das dinâmicas de engajamento contemporâneas. Para a publicidade, isso amplia o repertório narrativo. O espaço pode ser tratado tanto como épico institucional quanto como conteúdo pop, dependendo do posicionamento da marca.



O ponto central está na forma como esses elementos se articulam. A missão Artemis II não é, por si só, o grande case publicitário. Por isso, serve para evidenciar essa transformação estrutural da comunicação, de que a atenção não se concentra mais apenas em grandes momentos. Para marcas e mídias, isso exige uma mudança de lógica. Não basta mais "aparecer no momento certo"; é preciso acompanhar, interpretar e participar da história ao longo do tempo.



Enfim, se na década de 1960 a publicidade se apropriava da corrida espacial como símbolo direto de progresso e consumo, hoje o desafio é mais sofisticado. A audiência é mais crítica, o ambiente regulatório é mais restritivo e a disputa por relevância é constante. Nesse contexto, Artemis funciona como um espelho. Não do futuro da exploração espacial, mas do presente da comunicação. E deixa como principal lição para o mercado que em um mundo onde até a ida à Lua virou narrativa contínua, insistir em estratégias baseadas apenas em picos de audiência pode ser não apenas insuficiente, mas irrelevante.

Briefing

O reality "Fábrica de Casamentos" estreou no SBT e Disney+ sbt/divulgação

ESTREIA POSITIVA



O reality "Fábrica de Casamentos" estreou no SBT e Disney+ com forte apelo publicitário, reunindo cinco grandes marcas patrocinadoras. As inserções estão presentes em cenários, dinâmicas e ações externas, além dos tradicionais breaks e chamadas. As cerimônias e festas dos episódios funcionam como vitrines para os patrocinadores, integrando as marcas de forma orgânica ao conteúdo. A atração é apresentada por Ana Furtado, com especialistas renomados e direção de Marcelo Kestenbaum, sendo exibida semanalmente, às quartas-feiras, às 22h45.

CONEXÃO



O programa realiza o sonho de casais, proporcionando celebrações em grande estilo para familiares e amigos, enquanto conecta as marcas parceiras diretamente ao público. Segundo Daniel Abravanel, diretor de negócios do SBT, há espaço para novos anunciantes ao longo da temporada. "Fábrica de Casamentos" permite que as marcas estejam associadas à realização de desejos que marcam momentos especiais. Assim, a atração potencializa o engajamento comercial e emocional entre patrocinadores e audiência.

CULTURA E TRADIÇÃO



De 17 a 26 de abril, o Mercado Distrital de Santa Tereza recebe a 22ª edição da MinasTchê, feira que celebra a cultura gaúcha em Belo Horizonte. A novidade deste ano é a inédita Festa Portuguesa, marcada pela presença do grupo folclórico Os Lusíadas (PR), que traz danças, músicas e trajes típicos lusitanos em quatro apresentações emocionantes no primeiro fim de semana.

ATRAÇÕES



A feira reúne cerca de 100 expositores com produtos tradicionais do Rio Grande do Sul: artesanato em couro, chocolates de Gramado, vinhos, salames, queijos e cucas coloniais. Na gastronomia, destaque para a costela fogo de chão, lanches típicos e chopp artesanal. A programação musical e as danças gaúchas garantem imersão completa na cultura dos pampas durante os 10 dias de evento.

SINCOR



No dia 15 de abril, o Sincor-MG promove, no Palácio da Liberdade, o primeiro encontro da Jornada Cidades Protegidas - Região Metropolitana de BH. Após o sucesso em Diamantina, o evento inaugura uma agenda estratégica para fortalecer o papel do corretor de seguros na construção de cidades resilientes. A programação traz painéis, debates com especialistas, visita ao Palácio e almoço mineiro, incentivando o networking entre profissionais do setor.

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DESCOMPASSO



O estudo "AdoRlescência'",realizado pelo LAB Humanidades/AlmapBBDO/NetflixAds, revela que 63% dos adolescentes não se sentem representados pelas marcas. Essa geração é influenciada por algoritmos e plataformas digitais, que se tornam agentes ativos na formação de vínculos e valores. O impacto da comparação nas redes sociais intensifica sentimentos de ansiedade e solidão, enquanto influenciadores digitais acabam exercendo papel mais próximo do que familiares. O entretenimento surge como refúgio emocional, com séries, músicas e jogos funcionando como formas de acolhimento e expressão.