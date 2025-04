Identidade clássica

A Carol Bassi lançou a segunda cápsula do seu outono-inverno 25, intitulado Essence, reafirmando o DNA da marca ao traduzir a essência de sua cofundadora, Anna Carolina Bassi, em um guarda-roupa ideal para a mulher contemporânea. A coleção equilibra informação de moda e atemporalidade, apostando em peças versáteis que acompanham os mais diversos momentos do dia da mulher CB.

Essa coleção promete fazer parte da rotina de muitas mulheres, com peças que vão desde o jeans, até a alfaiataria carol bassi/divulgação



“Acredito em uma moda eterna, funcional e inteligente. Nosso outono 25 retrata exatamente essa filosofia, com roupas que vão muito além das tendências e que se conectam com a essência de cada uma. Essa coleção promete fazer parte da rotina de muitas mulheres, com peças que vão desde o jeans, até a alfaiataria em um mix de tons terrosos e vibrantes”, comenta Anna Carolina.



Para essa segunda parte da coleção foram apresentadas roupas mais estruturadas, pensadas especialmente para dias mais frios de outono, mas que se adaptam com facilidade em diferentes ocasiões. Com alfaiatarias de silhuetas definidas e materiais nobres, o lançamento propõe um mix entre sofisticação e funcionalidade.

De longe, sua aparência remete à oncinha, mas de perto surpreende com seus desenhos de borboletas Carol Bassi/divulgação



Entre os highlights da temporada, a estampa Papilio assume o protagonismo. Seu nome provém do latim, que significa borboleta, e dá origem a uma padronagem que reinterpreta o clássico animal print de forma inusitada. De longe, sua aparência remete à oncinha, mas de perto surpreende com seus desenhos de borboletas. A estampa aparece em diversas peças-chave, como calça, camisa, túnica e vestidos curtos e longos.



A marca completa 11 anos e traz uma alfaiataria renovada, elemento muito presente nas coleções que sempre primou pela qualidade. Entre as novas peças trench coats, blazers, coletes, camisas e calças de corte preciso. Outro grande destaque é a pelerine fluida com detalhes de pedras na gola, uma peça agrega elegância aos looks de outono. O jeans, um item clássico da marca, aparece em uma calça ampla boca de sino, atuando como um curinga no guarda-roupa.



A primeira entrada da Essence apresentou uma cartela de tons camelo e marrom. Neste segundo drop, a cor conhaque, prevalece. E no terceiro o destaque são os toques de turquesa e azul ceu? que surgem adicionando frescor e contraste a? paleta terrosa. Entre os tecidos, destacam-se jeans, sarja, seda, tricê e crepe, para garantir sofisticação e conforto em cada item.