O prêmio Top of Mind/MG destaca a empresa como a marca mais lembrada pelo público no segmento de aço no Estado

A Gerdau conquistou dois importantes prêmios nos últimos dias. Um é resultado de sua forte presença na mídia, enquanto o outro reconhece a atuação da empresa em suas ações voltadas à sustentabilidade do país. O prêmio Top of Mind/MG destaca a empresa como a marca mais lembrada pelo público no segmento de aço no Estado neste ano de 2024. A classificação é realizada através de pesquisa de opinião pública, que analisa o índice de lembrança espontânea dos entrevistados entre diferentes marcas, em 36 diferentes segmentos.



A solenidade de entrega de premiação ocorreu nos salões do Automóvel Clube, na capital mineira. A Gerdau foi representada pelo diretor de Comunicação e Relações Institucionais, Pedro Torres, que destaca a participação intensa da empresa na vida do povo mineiro com incentivo ao esporte, à cultura e outras ações sociais. “Um reconhecimento importante como esse nos deixa muito orgulhosos, pois, acreditamos que podemos ir além do que produzir e vender aço em Minas Gerais. Buscamos participar ativamente da sociedade com investimentos que contribuam para o desenvolvimento do estado e da sociedade, como fazemos nos projetos sociais, culturais e esportivos, por exemplo”.



A outra conquista reconhece a jornada da empresa pela sustentabilidade. A Gerdau, por mais um ano consecutivo, destacou-se na categoria Mineração, Metalurgia e Siderurgia da edição de 2024 do prêmio Melhores do ESG, um dos principais eventos voltados à sustentabilidade do país.



Para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, a premiação é mais um reconhecimento do empenho da companhia e do esforço diária de seus mais de 30 mil colaboradores e colaboradores. “A Gerdau, empresa brasileira com 123 anos, produz aço com baixa emissão de carbono, contribuindo para a construção de um futuro ainda mais sustentável. Buscamos atuar proativamente para criar e desenvolver soluções para os diversos desafios da sociedade, gerando valor para todos os nossos stakeholders”, afirma.



A companhia transforma, por ano, mais de 11 milhões de toneladas de sucata metálica em novos produtos de aço. Cerca de 71% do aço produzido nas usinas da companhia tem como matéria-prima a sucata, e a cada tonelada produzida com ela equivale a deixar de emitir 1,5 toneladas de gases de efeito estufa. Em função de uma matriz de produção sustentável, a Gerdau possui, atualmente, uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO?e), de 0,86 t de CO?e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global do setor, de 1,91 t de CO?e por tonelada de aço (worldsteel). Para 2031, a meta da Gerdau é diminuir as emissões de carbono para 0,82 t de CO?e por tonelada de aço.



Além do impacto ambiental, a reciclagem de sucata afeta positivamente mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Este setor não apenas contribui para a redução de resíduos e a preservação dos recursos naturais, mas também desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico e social do país, proporcionando oportunidades de trabalho e melhorando a qualidade de vida de muitas famílias.



O reconhecimento do prêmio, reflete, também, na atuação social da Gerdau, destacando-se com o maior programa social de sua história, o "Reforma que Transforma", que tem o compromisso de reformar mais de 13 mil casas vulneráveis no Brasil, contribuindo significativamente para mudar o panorama da habitação no país. Até o momento, mais de 4 mil pessoas já foram beneficiadas.

Além disso, a ambição da Gerdau é se destacar como uma das empresas mais inclusivas dentro do segmento industrial. Suas ações em relação à diversidade, equidade e inclusão refletem o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro e, também, os princípios de “fazer o certo”, com a ética e o respeito sendo elementos fundamentais em todas as atividades, e “criar um ambiente diverso e inclusivo”, com oportunidades para todas as pessoas. Neste sentido, a companhia possui o compromisso de ter 30% de mulheres e pessoas negras em posições de liderança em 2025.



O Melhores do ESG é o principal guia do capitalismo consciente e da responsabilidade social no Brasil. A publicação foi criada em 2000, como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, posteriormente rebatizada de Guia EXAME de Sustentabilidade. Há mais de duas décadas, o guia reúne as organizações que são referência em ESG e que contribuem para o desenvolvimento sustentável da economia. Em 2020, a metodologia foi reformulada para dar mais ênfase aos critérios ESG, em linha com o pioneirismo da Exame, a primeira publicação a ter um guia de sustentabilidade e a primeira a ter uma área inteiramente dedicada ao ESG.

Briefing

GATO" POR GATO

A nova campanha da Cemig foca em um antigo problema dos grandes centros urbanos: as ligações irregulares. Popularmente conhecidas como "gato", essas ligações colocam a vida das pessoas em risco e provocam prejuízos financeiros.

ADOÇÃO

Sempre de forma criativa, a campanha foi desenvolvida em parceria com lares de adoção de pets. Assim, em seu alerta, as peças publicitárias estimulam a adoção de gatinhos com o mote "gato de verdade é legal, 'gato' de energia não".

CRIME

Em parceria com os lares de adoção de animais O Lobo Alfa e Projeto Cãomer, de BH, "a campanha incentiva a adoção de gatinhos, ao mesmo tempo em que alerta sobre os 'gatos' de energia", enfatiza Cristiana Kumaia, diretora de comunicação da Cemig. Apesar do bom humor, o conteúdo deixa claro que é crime furtar energia é os perigosos que podem resultar até em morte tal delito.

MERCANTIL DO BRASIL

Com objetivo de oferecer ao público 50+ um hub de experiências e funcionalidades baseadas em tecnologia pensados exclusivamente para esse segmento, o Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4) anuncia a abertura de novos pontos de atendimento nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, como parte do seu plano de expansão de unidades físicas.

EXPANSÃO

Ao todo, serão sete novas agências até o fim deste mês e mais quatro em julho, privilegiando o formato hub de conexão. A instituição já possui uma rede com quase 300 pontos de atendimento distribuídos em 240 cidades, em seis estados do país e chegará a 16 com essa

expansão. SANTA CASA

A Santa Casa BH alcançou resultados econômicos importantes em 2023, quebrando o ciclo de aumento do endividamento e com redução inédita em seu passivo. Com crescimento recorde em sua produção e, consequentemente, em suas receitas, a instituição conseguiu controlar os custos variáveis de produção.

ECONOMIA

Além disso, a gigante da saúde do estado reduziu gastos mensais em cerca de R$ 2 milhões, "fruto de um trabalho meticuloso realizado pela Superintendência de Suporte à Saúde, criada em dezembro de 2022, com a junção dos setores de Compras e Farmácia, formando assim a Gerência de Suprimentos", segundo o diretor Financeiro e Gestão Corporativa, Gilberto Côrtes.