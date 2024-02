O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, é o convidado desta semana do "Em Minas", programa da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, que vai ao ar neste sábado (24/2), às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, ele falou sobre investimentos em Minas Gerais, competição com a China na indústria do aço e dos 123 anos que a Gerdau completou em janeiro.

Há duas semanas, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Belo Horizonte, a Gerdau e a Newave Energia lançaram a pedra fundamental do Parque Solar Arinos, que demandará investimentos de R$ 1,5 bilhão e terá capacidade para gerar 420 megawatts/pico (MWp).

'EM Minas'

O EM Minas vai ao ar todo sábado, às 19h30, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. Ao longo dos episódios, serão entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil.

O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Leia: Gustavo Werneck recebe Medalha da Inconfidência

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.