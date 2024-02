Com pompa e aproveitando a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Belo Horizonte, a Gerdau e a Newave Energia lançaram a pedra fundamental do Parque Solar Arinos, que demandará investimentos de R$ 1,5 bilhão e terá capacidade para gerar 420 megawatts/pico (MWp). As obras da usina, que incluem uma subestação, devem gerar 4 mil empregos diretos e indiretos e serem concluídas no fim deste ano. Segundo a Gerdau, a potência do parque fotovoltaico equivale a 7% do consumo anual de energia da siderúrgica no Brasil. Em operação, a usina vai fornecer 30% da eletricidade gerada para a produção de aço da Gerdau no país. Os 34 megawatts/médios a que o grupo siderúrgico terá direito são suficientes para abastecer uma usina com capacidade para 400 mil toneladas por ano. “A Gerdau já possui uma das menores médias globais de emissão de gases do efeito estufa, sendo menor que a média mundial do setor do aço, e o parque solar Arinos contribuirá com o nosso compromisso de reduzir ainda mais nossas emissões de GEE”, afirma o presidente da Gerdau, Gustavo Werneck,. Com a usina, a Gerdau terá uma redução na emissão de até 22 mil toneladas de CO2 por ano.Na solenidade, além de Lula e de Werneck, estavam o prefeito de Arinos, Marcílio Almeida, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira e o CEO da Newave, Claudio Ferreira. A Gerdau Next é dona de 33,33% de participação na empresa de energia.

Descarbonizando

As usinas solares fotovoltaicas instaladas em Minas estão contribuindo para a descarbonização da economia mineira. Apenas as usinas solares de geração distribuída da Trinity Energias instaladas no estado permitiram que 782 toneladas de CO2 deixassem de ser emitidas para a atmosfera em oito meses de operação. Segundo a empresa, esse volume de gás carbônico que deixou de ser emitido equivale ao plantio de 5.500 árvores no mesmo período. Inauguradas em maio e julho de 2023, as UFVs Fazenda Pedra Santa, em Bom Sucesso, Fazenda Cambuí, na mesma cidade, e Mateus Leme I, localizada no município de Mateus Leme, somam 17.318 módulos solares que formam o complexo construído em Minas Gerais. “A transição energética é o tema central nas discussões de descarbonização. Neste cenário, a energia solar sustentável surge como uma alternativa ideal para substituir os combustíveis fósseis”, afirma o CEO da Trinity, João Sanches.

Lucro recorde



O Banco Mercantil fechou o ano passado com um lucro líquido de R$ 421 milhões, com aumento de 110% em relação a 2022 e um recorte histórico para o banco criado em Curvelo, em 1943. Apenas no quarto trimestre o Mercantil registrou lucro de R$ 150 milhões, resultado 133% maior do que nos três últimos meses de 2022. A instituição encerrou o ano passado com 8 milhões de clientes, alta de 31,2%, uma carteira de crédito de R$ 14 bilhões em dezembro de 2023 e uma receita de serviços de R$ 576 mihões. “Foi um ano histórico, o melhor ano da nossa história sem dúvidas. Em 2023 completamos oito décadas e, a partir de uma estratégia bem consolidada e alicerçada pelo nosso crescimento digital, superamos expectativas e alcançamos um lucro recorde de forma sustentável”, destaca Gustavo Araújo, CEO da instituição.





“Melhoramos o nosso desempenho nos últimos meses por conta do forte foco em redução de custo. Apesar do impacto positivo, ainda temos muito para avançar na nossa competitividade”

Marcelo Chara, presidente da Usiminas



Consórcio com a Uber

Com a venda de R$ 1,2 bilhão de crédito de consórcio entre janeiro e outubro do ano passado, a mineira Bamaq Consórcios acaba de fechar uma parceria com o aplicativo de mobilidade Uber para permitir que motoristas possam trocar ou comprar o carro usando o sistema de consórcio. O plano prevê a oferta de créditos que varia entre R$ 30 mil e R$ 100 mil e taxa de administração de 9%, por parte da Bamaq. A parceria foi consolidada a partir de projeto-piloto desenvolvido em algumas cidades.“O propósito da parceria é realmente ajudar os motoristas, reduzindo encargos financeiros e possibilitando a troca ou compra do carro próprio com as melhores condições do mercado.”, afirma o diretor-financeiro da Bamaq, Pindaro Luiz.

Receita mineira

R$ 140,77 bilhões foi a soma da arrecadação federal em Minas em 2023 com crescimento real de 5,15%

ERRATA



Na coluna da edição de 4 de fevereiro o nome do sócio do escritório Cescon Barrieu Advogados é Frederico Viana Rodrigues