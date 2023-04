CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, recebe Medalha da Inconfidência

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (foto: Divulgação/Gerdau) Um dos agraciados com a Grande Medalha da Inconfidência Mineira, maior homenagem dada pelo governo de Minas Gerais, nesta sexta-feira (21/4), em cerimônia realizada em Ouro Preto, foi o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck.

A premiação ocorreu devido à sua atuação à frente da empresa que é a maior produtora de aço do Brasil, e que possui uma forte presença em Minas Gerais, com 60% da produção no estado.





A siderúrgica tem forte atuação no apoio ao esporte mineiro, sendo responsável por patrocinar o Campeonato Mineiro, os times Atlético e Cruzeiro, além dos times masculinos e femininos de vôlei do Minas Tênis Clube.





O Museu das Minas e dos Metais (MM Gerdau), localizado no Circuito Cultural da Praça Liberdade, é um dos pontos turísticos mais visitados da capital Belo Horizonte.