Brasil x Japão: o expediente vai parar na segunda-feira?

A proximidade do jogo decisivo entre Brasil e Japão, marcado para a próxima segunda-feira, 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), pela inédita fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, intensifica uma dúvida tradicional entre os trabalhadores brasileiros: haverá ponto facultativo ou alteração no expediente?

A ansiedade se reflete no comportamento online, indicando que a população busca antecipar decisões de governos e empresas.

Em Minas Gerais, o termo “ponto facultativo dia 29” teve um aumento de mais de 500% nesta sexta-feira (26/6), segundo o Google Trends.

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Setor público: o que esperar?

Para os servidores públicos, a definição depende de decretos federais, estaduais e municipais. Historicamente, em dias de jogos da seleção brasileira, é comum que o governo federal estabeleça ponto facultativo ou um expediente reduzido. Contudo, até o momento (26 de junho), nenhum decreto federal foi publicado oficialmente para o jogo do dia 29. A recomendação é ficar atento aos canais oficiais, pois os anúncios costumam ocorrer com pouca antecedência.

Segundo o governo de Minas Gerais, servidores poderão antecipar saída em até três horas antes das partidas, com compensação obrigatória das horas não trabalhadas

E no setor privado?

Diferente do setor público, não existe uma obrigatoriedade legal para que empresas privadas liberem seus funcionários em dias de jogos. A decisão fica a critério do empregador, pois a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não prevê folgas automáticas para eventos esportivos. A ausência não justificada pode resultar em desconto no salário.

Muitas empresas, no entanto, optam por soluções negociadas para não prejudicar o engajamento. Entre as práticas mais comuns estão a liberação dos funcionários mais cedo mediante compensação, o uso de banco de horas ou a instalação de televisores em áreas comuns para que a equipe assista à partida no local de trabalho. O diálogo entre empregado e empregador é fundamental para encontrar o melhor acordo.

Vale lembrar que, em caso de classificação, o Brasil voltará a campo no dia 5 de julho, um sábado, para as oitavas de final, o que pode gerar novas discussões sobre o expediente em uma eventual partida durante a semana nas fases seguintes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.