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COPA DO MUNDO

Câmara dos Deputados terá ponto facultativo por causa da Seleção Brasileira

A medida foi tomada por meio de uma portaria assinada pelo primeiro-secretário da Mesa, deputado Carlos Vera (PT-PE)

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ISADORA ALBERNAZ
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ISADORA ALBERNAZ
Repórter
25/06/2026 18:31

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PEC é a sigla para Proposta de Emenda à Constituição, instrumento utilizado para alterar o texto da Constituição Federal. Por tratar de mudanças na principal lei do país, sua aprovação exige uma tramitação mais rigorosa do que a de projetos de lei comuns. Para entrar em vigor, uma PEC precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em dois turnos de votação.
As únicas sessões que ocorreram no plenário nesta semana foram solenes, sem votações de projetos de lei crédito: Reproduçãodo Youtube Canal Câmara dos Deputados

FOLHAPRESS - A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, sob o comando do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), informou nesta quinta-feira (25/6) que a Casa terá ponto facultativo na próxima segunda (29/6), quando a Seleção Brasileira voltará a jogar na Copa do Mundo.

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A medida foi tomada por meio de uma portaria assinada pelo primeiro-secretário da Mesa, deputado Carlos Vera (PT-PE).

A Câmara praticamente não teve atividades nesta semana por causa das festas de São João, tradicionais em especial na Região Nordeste. Anualmente, a data deixa Brasília esvaziada, e os congressistas aproveitam para voltar para suas bases eleitorais.

As únicas sessões que ocorreram no plenário nesta semana foram solenes, sem votações de projetos de lei. Foi realizada uma homenagem ao Dia Nacional do Cinema, na segunda (22/6), e à contribuição cristã na abolição da escravidão, na quarta (24/6).

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Não há nada marcado no plenário para esta quinta (25/6) ou para a sexta (26/6).

Seleção

O jogo da Seleção Brasileira ocorrerá em Houston (EUA), às 14h (de Brasília). Primeiro da chave C, o Brasil vai encarar na primeira partida do mata-mata a seleção que ficar na segunda colocação no grupo F. Após duas rodadas, a Holanda lidera com quatro pontos, e o Japão, com a mesma pontuação, ocupa o segundo lugar.

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Na última partida da fase de grupos, a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0. O atacante Vinícius Jr. marcou duas vezes. Matheus Cunha foi o autor do terceiro gol.

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